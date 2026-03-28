Миллионы направят на обновление коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

На вчерашнем заседании Заксобрания Нижегородской области депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ, внесенный в парламент губернатором, принят в двух чтениях.

Значительная часть дополнительных средств будет направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры. На 70,44 млн рублей увеличены безвозмездные поступления для предоставления субсидий муниципалитетам на строительство, реконструкцию и капремонт объектов ЖКХ за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Средства пойдут на строительство системы водоснабжения в Балахнинском округе, канализационных сетей в Бутурлине, реконструкцию теплоснабжения в Заволжье и Кулебаках.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что принятые поправки отражают социальные приоритеты региона и направлены на решение насущных проблем жителей.

«Мы продолжаем поддерживать семьи, которые газифицируют свои дома, – на эти цели дополнительно направим более 45 млн рублей. Программа продлена на 2026 год для всех категорий получателей. Также выделяем средства на расселение аварийных домов на улицах Ильинской и Артельной в Нижнем Новгороде – это свыше 90 млн рублей. Кроме того, более 76 млн рублей пойдут на обновление парка строительно-дорожной и коммунальной техники в муниципалитетах на условиях льготного лизинга. Это значит, что коммунальные службы получат современные машины, а значит – быстрее и качественнее смогут решать свои текущие задачи», – отметил Евгений Люлин.

Справка:

Основные параметры областного бюджета на 2026 год с учетом внесенных изменений составят:

доходы: 336 млрд 533,6 млн рублей (увеличены на 72,9 млн рублей);

расходы: 370 млрд 25 млн рублей (увеличены на 74 млн рублей);

дефицит: -33 млрд 491,4 млн рублей (увеличен на 1 млн рублей).