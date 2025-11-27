Более 70% плана осеннего призыва выполнено в Нижегородской области Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

План осеннего призыва в Нижегородской области выполнен более чем на 70%. Об этом сообщили на заседании региональной призывной комиссии, которое прошло 27 ноября под руководством замгубернатора Александра Павлова.

По словам военкома Сергея Агафонова, этой осенью в армию планируется отправить свыше 2 200 жителей региона. На сегодняшний день большая часть призывников уже направлена к местам службы. Все команды формируются и отправляются без срывов.

Александр Павлов подвел промежуточные итоги кампании и выделил районы, где работа по призыву организована особенно эффективно.

Сергей Агафонов еще раз подчеркнул, что срочников не направляют в зону специальной военной операции и в новые регионы страны. Он также рассказал, какие шаги уже предпринимаются, чтобы полностью выполнить план призыва "Осень – 2025".

Ранее сообщалось, что перечень заболеваний, при которых нижегородцев не призывали в армию, урезали.