Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2025 12:58Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе
16 декабря 2025 12:39Штраф за неуведомление военкомата о переезде вырастет до 20 тысяч с 2026 года
16 декабря 2025 12:20Нижегородская область направила сэкономленные средства на замену лифтов
16 декабря 2025 12:10НОДКБ ввела пропускной режим из-за роста заболеваемости ОРВИ
16 декабря 2025 12:03Директор Сормовского парка: одинокого лебедя поместили в теплый вольер
16 декабря 2025 11:19Нижегородские медики получат двойную оплату за работу в праздники
16 декабря 2025 10:58Нижегородцам объяснили, как рассчитать и получить налоговый вычет в 2026 году
16 декабря 2025 10:38Клиенты Билайна смогут защитить важные звонки с помощью "Белого списка"
16 декабря 2025 10:295,4 млн рублей направят на уборку переходов на Лядова и у Дворца спорта
16 декабря 2025 10:12ЛУКОЙЛ наградил финалистов конкурса детского рисунка "Чистый взгляд"
Общество

Штраф за неуведомление военкомата о переезде вырастет до 20 тысяч с 2026 года

16 декабря 2025 12:39 Общество
Штраф за неуведомление военкомата о переезде вырастет до 20 тысяч с 2026 года

В России с 1 января 2026 года вступит в силу закон, который вводит административную ответственность за несвоевременное уведомление военкомата о смене места жительства. Об этом сообщил телеканал "360".

Новые правила предусматривают, что штрафы за это нарушение будут назначаться в течение всего года, а не только во время призывных кампаний. Гражданам, которые не сообщают в военкомат о переезде с прежнего места жительства более чем три месяца, грозит административное наказание. Размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее за такое нарушение предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Инициатива об увеличении штрафов была предложена главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Соавторы законопроекта считают, что ужесточение наказания поможет повысить дисциплину и ответственность граждан в вопросах воинского учёта.

Ранее суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии: несмотря на отсутствие уважительных причин, он не являлся в военкомат в установленные сроки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные Штраф
Поделиться:
Новости по теме
27 ноября 2025 17:42Более 70% плана осеннего призыва выполнено в Нижегородской области
29 октября 2025 11:32Нижегородцев будут призывать в армию круглый год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных