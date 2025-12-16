Штраф за неуведомление военкомата о переезде вырастет до 20 тысяч с 2026 года

В России с 1 января 2026 года вступит в силу закон, который вводит административную ответственность за несвоевременное уведомление военкомата о смене места жительства. Об этом сообщил телеканал "360".
Новые правила предусматривают, что штрафы за это нарушение будут назначаться в течение всего года, а не только во время призывных кампаний. Гражданам, которые не сообщают в военкомат о переезде с прежнего места жительства более чем три месяца, грозит административное наказание. Размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее за такое нарушение предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Инициатива об увеличении штрафов была предложена главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Соавторы законопроекта считают, что ужесточение наказания поможет повысить дисциплину и ответственность граждан в вопросах воинского учёта.
Ранее суд оштрафовал жителя Балахны за уклонение от армии: несмотря на отсутствие уважительных причин, он не являлся в военкомат в установленные сроки.
