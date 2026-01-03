Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

Эксперт объяснил, зачем российским военным электронные жетоны

03 января 2026 18:00
Эксперт объяснил, зачем российским военным электронные жетоны

Вооруженные силы РФ продолжают курс на цифровизацию. Уже в 2026 году начнется поэтапное внедрение электронных жетонов военнослужащих. Они станут технологичной альтернативой традиционным титановых пластинам, которые используются в армии сегодня.

Первые испытания прошли успешно

О переходе к цифровым жетонам сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на коллегии ведомства в декабре. По его словам, экспериментальные образцы уже протестировали бойцы группировок "Центр" и "Днепр". Результаты испытаний признаны удовлетворительными.

"В целях наращивания возможностей по поиску пропавших без вести в следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих", — отметил Белоусов.

Министр подчеркнул, что это одна из ключевых задач на текущий момент. Для ее решения уже начал работу Главный координационный центр с единой базой данных по всем военнослужащим. В каждой группировке сформированы специальные эвакуационные группы и поисковые расчеты, которые подчиняются напрямую этому центру. К поисковым мероприятиям также привлечены волонтерские и общественные организации.

"Количество найденных военнослужащих выросло в три раза по сравнению с прошлым годом — до 48% от общего числа", — уточнил министр.

Цель на 2026 год — увеличить этот показатель до 60% и выше.

Что будет в электронных жетонах

Сейчас в армии используются титановые жетоны с выбитым номером из личного дела. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал сайту 360.ru, что такой жетон он получил сам после окончания военного вуза. Как правило, он носится на цепочке или закрепляется на обратной стороне нагрудного знака.

По номеру жетона можно получить доступ к личным данным военнослужащего, включая контакты родственников, с которыми нужно связаться в случае ранения или гибели.

Эксперт предполагает, что аналогичный личный номер будет внедрён и в электронный жетон. Однако прямое включение всех персональных данных он считает излишним и потенциально опасным.

"Если тело погибшего бойца попадет к противнику, есть риск, что жетон расшифруют и начнут шантажировать семью", — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что в случае добавления таких данных необходимо обеспечить их надёжное шифрование. Доступ к информации должен быть возможен только через защищенную сеть или специальное программное обеспечение, доступное исключительно российским военным.

Нововведение упростит процедуры

По мнению эксперта, электронные жетоны значительно упростят процесс идентификации, особенно в случае гибели военнослужащего или если раненый не может говорить из-за контузии или потери памяти.

"Это главное преимущество электронного жетона перед титановым. Раньше все сводилось к бумажной волоките, запросам. Теперь этого не будет - процедура сократится в несколько раз", — отметил Кнутов.

Он также сравнил внедрение электронного идентификатора с использованием электронной подписи.

"Я вижу только плюсы, когда можно мгновенно подключиться к системе и получить всю информацию о военнослужащем", - заключил эксперт. По его словам, это шаг в нужном направлении.

Напомним, с января 2026 года в России вырос штраф за неуведомление военкомата о переезде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Армия Военные Минобороны
