В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2026 14:08
В Нижнем Новгороде цены на "вторичку" выросли до 170 тысяч рублей за кв. м
29 марта 2026 12:47
Арзамасскую городскую больницу №1 возглавил Алексей Токарев
29 марта 2026 12:15
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Наставничество"  
29 марта 2026 11:59
Более 1,5 млн переходов на сайты-подделки заблокировано в Нижегородской области
29 марта 2026 11:34
Нижегородцам объяснили, для чего дороги весной моют с шампунем
29 марта 2026 10:54
В Нижегородской области в апреле стартует операция "Чистое поколение – 2026"
29 марта 2026 10:08
Тёплая переменчивая погода ждёт нижегородцев на новой неделе
29 марта 2026 09:00
Эксклюзив
Недовольным духотой в нижегородских автобусах предложили открывать окна
29 марта 2026 08:12
Эксклюзив
Онколог Гамаюнов призвал проходить диспансеризацию даже здоровых людей
28 марта 2026 17:00
Порядок оказания медпомощи детям обновили в России
29 марта 2026 14:08 Общество
В Нижнем Новгороде цены на вторичку выросли до 170 тысяч рублей за кв. м

Фото: Александр Воложанин

В феврале 2026 года на вторичном рынке жилья России зафиксировано увеличение количества сделок на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом интерес к квартирам в Нижнем Новгороде за год вырос только на 1%, выяснили аналитики "Авито Недвижимость".

Среди регионов наибольшая активность на вторичном рынке жилья отмечается в Московской области (8 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), Москве (7,1 тысячи ДКП), Санкт-Петербурге (5,3 тысячи ДКП), Свердловской области (4,4 тысячи ДКП).

При этом особенно заметный рост числа сделок зафиксирован в Красноярском крае (+31%), Московской и Челябинской областях (+18% в каждой), Башкортостане (+16%) и Свердловской области (+15%).

Доля ипотечных сделок на вторичном рынке в феврале 2026 года достигла 32%, что на 12% выше, чем годом ранее, и на 3% превышает показатели января 2026. Эксперты связывают это с постепенным ростом популярности ипотечного кредитования в ответ на снижение ключевой ставки Центрального банка РФ.

Среди городов-миллионников самая низкая средняя стоимость квадратного метра зафиксирована в Волгограде (105 тыс. рублей), Челябинске (112 тыс. рублей), Воронеже (114 тыс. рублей) и Омске (115 тыс. рублей).

Наиболее высокие цены отмечены в Москве (598 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (274 тыс. рублей). В Нижнем Новгороде средняя стоимость квадратного метра составила 170 тыс. рублей.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали сдержанный рост цен на жилье в Приволжье.

Новости по теме
23 марта 2026 14:20
Как действовать, если в купленной квартире остались прописанные: советы юриста
13 марта 2026 13:43
Аналитик Расторгуев назвал причины роста спроса на вторичном рынке жилья
10 марта 2026 12:49
Однушки в Нижнем Новгороде оказались больше, чем в среднем по стране
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
