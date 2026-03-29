В Нижнем Новгороде цены на "вторичку" выросли до 170 тысяч рублей за кв. м Общество

Фото: Александр Воложанин

В феврале 2026 года на вторичном рынке жилья России зафиксировано увеличение количества сделок на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом интерес к квартирам в Нижнем Новгороде за год вырос только на 1%, выяснили аналитики "Авито Недвижимость".

Среди регионов наибольшая активность на вторичном рынке жилья отмечается в Московской области (8 тысяч договоров купли-продажи (ДКП), Москве (7,1 тысячи ДКП), Санкт-Петербурге (5,3 тысячи ДКП), Свердловской области (4,4 тысячи ДКП).

При этом особенно заметный рост числа сделок зафиксирован в Красноярском крае (+31%), Московской и Челябинской областях (+18% в каждой), Башкортостане (+16%) и Свердловской области (+15%).

Доля ипотечных сделок на вторичном рынке в феврале 2026 года достигла 32%, что на 12% выше, чем годом ранее, и на 3% превышает показатели января 2026. Эксперты связывают это с постепенным ростом популярности ипотечного кредитования в ответ на снижение ключевой ставки Центрального банка РФ.

Среди городов-миллионников самая низкая средняя стоимость квадратного метра зафиксирована в Волгограде (105 тыс. рублей), Челябинске (112 тыс. рублей), Воронеже (114 тыс. рублей) и Омске (115 тыс. рублей).

Наиболее высокие цены отмечены в Москве (598 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (274 тыс. рублей). В Нижнем Новгороде средняя стоимость квадратного метра составила 170 тыс. рублей.

