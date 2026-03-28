28 марта 2026 16:00
Эксперты спрогнозировали сдержанный рост цен на жилье в Приволжье
28 марта 2026 08:00
Миллионы направят на обновление коммунальной инфраструктуры в Нижегородской области
28 марта 2026 06:34
Более 100 нижегородцев уже подали заявки на участие во втором сезоне проекта "СВОё дело"
27 марта 2026 17:21
Расширить региональные доплаты для полицейских призвали в Нижегородской области
27 марта 2026 15:18
Первый нижегородский производитель обоев присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"
27 марта 2026 12:36
Более 110 нижегородских технологических предпринимателей приняли участие в конференции "День Сколково в Нижнем Новгороде"
27 марта 2026 12:00
Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
27 марта 2026 10:30
21 инвестпроект на 13,8 млрд рублей поддержали в Нижегородской области
27 марта 2026 09:30
Нижегородских работодателей хотят штрафовать за отказ в квотах участникам СВО
27 марта 2026 08:00
Власти согласовали участок под индустриальный парк в Дзержинске
Застройщики и риэлторы в регионах Волго-Вятского главного управления Банка России ожидают умеренный рост спроса и цен на жилье в ближайшие месяцы. Основным фактором они называют сокращение выдач по льготным ипотечным программам. Об этом говорится в докладе регулятора "Региональная экономика: комментарии ГУ".

В январе 2026 года спрос на новостройки в Приволжье заметно вырос на фоне ожидаемых изменений условий программы "Семейная ипотека". Объем продаж достиг максимума с лета 2024 года. Однако уже в феврале активность покупателей снизилась.

По данным участников рынка из Чувашии, Саратовской области и Мордовии, продажи на вторичном рынке в январе также увеличились, но значительно слабее, чем в сегменте новостроек.

Рост цен на первичное жилье в январе замедлился в большинстве регионов присутствия Волго-Вятского ГУ, за исключением Кировской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей. На вторичном рынке цены в целом росли умеренно, а в Пензенской области, Марий Эл и Татарстане темпы роста дополнительно снизились.

В январе–феврале застройщики в большинстве регионов запускали новые проекты в меньших объемах, чем в среднем в предыдущие годы. Исключением стали лишь отдельные территории, где активность, напротив, увеличилась. Девелоперы по-прежнему сдержанно подходят к старту новых проектов, ссылаясь на рост себестоимости строительства и нехватку собственных средств.

При этом большинство компаний не пересматривали планы на 2026 год, хотя отдельные игроки переносили сроки реализации проектов или сокращали объемы строительства.

Аналитики Банка России отмечают, что охлаждение ипотечного рынка, вызванное изменением условий "Семейной ипотеки" с февраля 2026 года, частично компенсируется оживлением рыночного кредитования. Это происходит на фоне снижения стоимости займов: ставки по кредитам корректируются вслед за ключевой ставкой.

В январе риелтор Елена Макарова рассказала НИА "Нижний Новгород", что будет с рынком недвижимости в 2026 году. Читайте здесь. 

Новости по теме
13 марта 2026 13:43
Аналитик Расторгуев назвал причины роста спроса на вторичном рынке жилья
10 марта 2026 12:49
Однушки в Нижнем Новгороде оказались больше, чем в среднем по стране
05 марта 2026 16:41
Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК
