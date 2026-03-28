Эксперты спрогнозировали сдержанный рост цен на жилье в Приволжье Экономика

Застройщики и риэлторы в регионах Волго-Вятского главного управления Банка России ожидают умеренный рост спроса и цен на жилье в ближайшие месяцы. Основным фактором они называют сокращение выдач по льготным ипотечным программам. Об этом говорится в докладе регулятора "Региональная экономика: комментарии ГУ".

В январе 2026 года спрос на новостройки в Приволжье заметно вырос на фоне ожидаемых изменений условий программы "Семейная ипотека". Объем продаж достиг максимума с лета 2024 года. Однако уже в феврале активность покупателей снизилась.

По данным участников рынка из Чувашии, Саратовской области и Мордовии, продажи на вторичном рынке в январе также увеличились, но значительно слабее, чем в сегменте новостроек.

Рост цен на первичное жилье в январе замедлился в большинстве регионов присутствия Волго-Вятского ГУ, за исключением Кировской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей. На вторичном рынке цены в целом росли умеренно, а в Пензенской области, Марий Эл и Татарстане темпы роста дополнительно снизились.

В январе–феврале застройщики в большинстве регионов запускали новые проекты в меньших объемах, чем в среднем в предыдущие годы. Исключением стали лишь отдельные территории, где активность, напротив, увеличилась. Девелоперы по-прежнему сдержанно подходят к старту новых проектов, ссылаясь на рост себестоимости строительства и нехватку собственных средств.

При этом большинство компаний не пересматривали планы на 2026 год, хотя отдельные игроки переносили сроки реализации проектов или сокращали объемы строительства.

Аналитики Банка России отмечают, что охлаждение ипотечного рынка, вызванное изменением условий "Семейной ипотеки" с февраля 2026 года, частично компенсируется оживлением рыночного кредитования. Это происходит на фоне снижения стоимости займов: ставки по кредитам корректируются вслед за ключевой ставкой.

