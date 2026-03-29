"Торпедо" вернулось в игру с 0:2 и вырвало у "Северстали" третью победу

Спорт

29 марта 2026 20:39 Спорт
Фото: ХК "Торпедо"

В Нижнем Новгороде состоялся четвёртый матч первого раунда плей-офф КХЛ между "Торпедо" и "Северсталью", который стал настоящими американскими горками.

Первые два периода прошли активно, шансы были у обеих команд, но благодаря отличной работе вратарей - без забитых голов. Третий период стал ключевым в игре. Сначала на 51-й минуте точным броском отметился Илья Рейнгардт из "Северстали", выведя свою команду вперед. На 55-й минуте преимущество череповчан увеличил Томас Грегуар.

Однако бело-синие не думали сдаваться - и сразу после таймаута вместо голкипера на лёд вышел шестой полевой игрок. Менее, чем за 2 минуты до конца матча Андрей Белевич сократил отставание до минимума, а на 59-й минуте Никита Шавин под громогласное ликование домашних трибун сравнял счёт, вернув нижегородцев в игру.

Первый овертайм прошёл в обоюдоострых, но безрезультатных атаках. Судьба матча решилась во втором овертайме, буквально сразу после вбрасывания: на 13 секунде Сергей Гончарук мастерски поразил ворота соперника и вывел "Торпедо" вперёд.

Счёт в серии - 3:1 в пользу подопечных Алексея Исакова. Следующий матч состоится 31 марта в Череповце на арене "Ледового Дворца" (0+).

