Нижегородское "Торпедо" вышло вперед в серии плей-офф против "Северстали" Спорт

Серия между "Торпедо" и "Северсталью" продолжилась в Нижнем Новгороде. Третий матч противостояния снова завершился победой хозяев льда.

Перед игрой в составе нижегородцев произошли заметные изменения. Из‑за дисквалификации Алексея Кручинина капитанскую нашивку получил Владимир Ткачев. Также вне заявки остались Егор Соколов, Игорь Гераськин и Михаил Науменков.

Именно Ткачев открыл счет. На 13-й минуте первого периода он вывел свою команду вперед.

Во второй двадцатиминутке "Торпедо" создало несколько опасных моментов у ворот соперника. На экваторе периода нижегородцы реализовали большинство: шайбу забросил Амир Гараев, удвоив преимущество.

Позже хозяева оказались в меньшинстве, и "Северсталь" сумела сократить отставание.

Окончательный результат установил Егор Виноградов. За минуту до финальной сирены он поразил пустые ворота череповчан.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Торпедо". Нижегородцы повели в серии — 2:1.

"Для нас сложный матч получился. Здорово, что победили. Вся война еще впереди. Готовимся к следующей игре", - отметил главный тренер Алексей Исаков.

Четвертая встреча (0+) пройдет 29 марта на льду "Нагорного".

