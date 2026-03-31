МГЕР и НИУ Президентской академии подписали соглашение о сотрудничестве

НИУ Президентской академии и «Молодая Гвардия Единой России» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила директор Нижегородского института управления Екатерина Лебедева. По её словам, речь идёт о системном партнерстве.
Соглашение было подписано в ходе визита в НИУ председателя ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова.
В ходе церемонии было отмечено, что поддержка молодёжи всегда являлась одним из главных приоритетов партии.
«Студенты нашего института — одни из самых активных участников молодежного крыла партии — «Молодой Гвардии». МГЕРовцев у нас много, и для них это реальная вовлеченность в политическую жизнь региона и страны», - сказала Екатерина Лебедева.
Она также подчеркнула, что подписание соглашения позволит объединить усилия по ключевым направлениям – это системная политико-просветительская работа, подготовка и отправка гуманитарных грузов на исторические территории и развитие международной деятельности.
