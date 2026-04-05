Пекарню в Нижегородской области спасли от банкротства Экономика

Бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий оказал содействие борскому хлебопекарному предприятию ООО "Ноябрь-Про", которое оказалось на грани банкротства.



В 2026 году компания обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей в связи с тяжелым финансовым положением. Предприятие работает более 20 лет, ежедневно производит свыше 3 тонн хлебобулочной продукции и реализует ее под собственным брендом.



Как уточняется, ранее компания оформила кредиты под 7% годовых в банке с господдержкой. Однако позже кредитная организация была исключена из соответствующего перечня, а займы переведены на коммерческие условия с рыночными ставками. Ситуацию усугубил рост ключевой ставки ЦБ РФ до 21% в октябре 2024 года, что сделало обслуживание долга крайне затратным. Дополнительной нагрузкой стал переход на общую систему налогообложения после превышения годового оборота в 60 млн рублей.



В результате предприятие не смогло своевременно вносить платежи и накопило задолженность перед банком. При этом нарушений прав предпринимателя выявлено не было.



Обращение рассмотрели на заседании Оперштаба* по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, членом которого является бизнес-омбудсмен. По итогам обсуждения были реализованы адресные меры поддержки.



Для компании разработали стратегию продажи непрофильных активов — бывшей столовой и земельного участка — для погашения долга. Кроме того, с банком удалось договориться о реструктуризации кредита: до августа 2026 года предприятие освобождено от выплат по основному долгу с возможностью досрочного погашения.



Принятые меры позволили компании сформировать антикризисный бизнес-план и избежать процедуры банкротства.



Как отметил Павел Солодкий, этот кейс демонстрирует эффективность работы оперативного штаба: "С одной стороны бизнес-объединения ведут мониторинг добросовестных компаний, оказавшихся в сложной ситуации. С другой — к решению подключаются все ресурсы региона: от профильных министерств до экспертов рынка". По его словам, такой подход позволяет находить комплексные решения и сохранять значимые для региона предприятия.



В аппарате уполномоченного напомнили, что предприниматели могут получить бесплатную юридическую помощь через официальный портал или по телефону.



Поддержка бизнеса в регионе реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", выполняемого по поручению президента РФ Владимир Путин.



* Оперативный штаб был создан по инициативе губернатора Нижегородской области Глеб Никитин для оперативного реагирования на экономические риски и предотвращения кризисных ситуаций.