  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
03 апреля 2026 19:12 Экономика
Пекарню в Нижегородской области спасли от банкротства

Фото: Александр Воложанин

Бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий оказал содействие борскому хлебопекарному предприятию ООО "Ноябрь-Про", которое оказалось на грани банкротства.

В 2026 году компания обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей в связи с тяжелым финансовым положением. Предприятие работает более 20 лет, ежедневно производит свыше 3 тонн хлебобулочной продукции и реализует ее под собственным брендом.

Как уточняется, ранее компания оформила кредиты под 7% годовых в банке с господдержкой. Однако позже кредитная организация была исключена из соответствующего перечня, а займы переведены на коммерческие условия с рыночными ставками. Ситуацию усугубил рост ключевой ставки ЦБ РФ до 21% в октябре 2024 года, что сделало обслуживание долга крайне затратным. Дополнительной нагрузкой стал переход на общую систему налогообложения после превышения годового оборота в 60 млн рублей.

В результате предприятие не смогло своевременно вносить платежи и накопило задолженность перед банком. При этом нарушений прав предпринимателя выявлено не было.

Обращение рассмотрели на заседании Оперштаба* по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, членом которого является бизнес-омбудсмен. По итогам обсуждения были реализованы адресные меры поддержки.

Для компании разработали стратегию продажи непрофильных активов — бывшей столовой и земельного участка — для погашения долга. Кроме того, с банком удалось договориться о реструктуризации кредита: до августа 2026 года предприятие освобождено от выплат по основному долгу с возможностью досрочного погашения.

Принятые меры позволили компании сформировать антикризисный бизнес-план и избежать процедуры банкротства.

Как отметил Павел Солодкий, этот кейс демонстрирует эффективность работы оперативного штаба: "С одной стороны бизнес-объединения ведут мониторинг добросовестных компаний, оказавшихся в сложной ситуации. С другой — к решению подключаются все ресурсы региона: от профильных министерств до экспертов рынка". По его словам, такой подход позволяет находить комплексные решения и сохранять значимые для региона предприятия.

В аппарате уполномоченного напомнили, что предприниматели могут получить бесплатную юридическую помощь через официальный портал или по телефону.

Поддержка бизнеса в регионе реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", выполняемого по поручению президента РФ Владимир Путин.

* Оперативный штаб был создан по инициативе губернатора Нижегородской области Глеб Никитин для оперативного реагирования на экономические риски и предотвращения кризисных ситуаций.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство бизнес Уполномоченный по правам предпринимателей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных