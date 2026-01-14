У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Нижегородские власти добиваются софинансирования на пятый мост через Оку

14 января 2026 07:00 Общество
Нижегородские власти добиваются софинансирования на пятый мост через Оку

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижегородские власти продолжают добиваться привлечения федерального финансирования для реализации проекта пятого моста через реку Оку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Как уточнили в ведомстве, строительство четвёртой очереди дублёра проспекта Гагарина, включающей в себя мост, начнётся только после получения поддержки из федерального бюджета. Это условие закреплено в концессионном соглашении с инвестором.

По информации ГУАД, заявки на предоставление межбюджетных трансфертов для реализации наиболее сложного и затратного этапа проекта — непосредственно моста и подходов к нему — уже прошли предварительное одобрение.

"Предложения были поддержаны в ходе заочного заседания Межведомственной комиссии по отбору проектов и включены в перечень приоритетных", — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что, по данным на конец декабря 2025 года, готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%.

В ноябре подрядчик уложил верхний слой асфальтобетона на путепроводе, входящем в состав развязки над трассой Р-158. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ГУАД Дороги Мосты
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
