Нижегородские власти добиваются софинансирования на пятый мост через Оку

Нижегородские власти продолжают добиваться привлечения федерального финансирования для реализации проекта пятого моста через реку Оку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.
Как уточнили в ведомстве, строительство четвёртой очереди дублёра проспекта Гагарина, включающей в себя мост, начнётся только после получения поддержки из федерального бюджета. Это условие закреплено в концессионном соглашении с инвестором.
По информации ГУАД, заявки на предоставление межбюджетных трансфертов для реализации наиболее сложного и затратного этапа проекта — непосредственно моста и подходов к нему — уже прошли предварительное одобрение.
"Предложения были поддержаны в ходе заочного заседания Межведомственной комиссии по отбору проектов и включены в перечень приоритетных", — отметили в управлении.
Ранее сообщалось, что, по данным на конец декабря 2025 года, готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%.
В ноябре подрядчик уложил верхний слой асфальтобетона на путепроводе, входящем в состав развязки над трассой Р-158.
