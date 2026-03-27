Более 7 км асфальта уложено на дублере проспекта Гагарина

Строительство дублера проспекта Гагарина продолжается в рамках второй и третьей очередей проекта. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в Главном управлении автомобильных дорог региона, на этих этапах уже завершено возведение путепровода в составе транспортной развязки с автодорогой Р-158.

Одновременно продолжаются работы на других искусственных сооружениях — ведется строительство моста через ручей и еще одного путепровода. Параллельно подрядчик переустраивает инженерные коммуникации.

На участках второй и третьей очередей уложено асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 7,4 км. Кроме того, специалисты укрепляют откосы земляного полотна, монтируют ливневую канализацию, шумозащитные экраны, системы электроснабжения и выполняют сопутствующее обустройство.

Общая строительная готовность объекта превышает 45%.

Напомним, проект реализуется в рамках концессии, подписанной в декабре 2023 года. Протяженность новой магистрали составит более 12,3 км, строительство разделено на четыре очереди. Общий объем инвестиций оценивается в 64,4 млрд рублей. Срок действия соглашения — 30 лет и 9 месяцев, из которых 4,5 года отведено непосредственно на строительные работы.

Согласно условиям концессионного соглашения, к реализации четвертой очереди, включающей строительство моста через Оку, приступят после привлечения федерального софинансирования. Заявки на получение межбюджетных трансфертов для этого наиболее сложного и капиталоемкого этапа уже одобрены на заочном заседании межведомственной комиссии по отбору проектов. Проект включен в перечень приоритетных.

В настоящее время продолжается работа по вопросу получения федеральных средств.

Концессионер планирует завершить вторую и третью очереди раньше первоначального графика. Изначально ввод этих участков был намечен на первый квартал 2029 года. Сейчас предполагается открыть движение по третьей очереди до 30 сентября 2026 года, а по второй — до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что концессию на строительство дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде еще не подписали.

