Экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову будут судить за присвоение миллионов Происшествия

Фото: Кира Мишина

Экс-ректор НГЛУ имени Добролюбова Жанна Никонова и две ее бывшие сотрудницы предстанут перед судом за присвоение и превышение должностных полномочий, сообщили в нижегородской прокуратуре.

Установлено, что с апреля 2023 года по ноябрь 2024-го Никонова при пособничестве подчиненных начисляла сотрудникам вуза необоснованно завышенные единовременные стимулирующие надбавки и компенсационные выплаты, которые они впоследствии присвоили.

В общей сложности, по данным прокуратуры, они похитили у университета 5,5 млн рублей.

Также с марта 2023 года по октябрь 2024-го Никонова вместе с одной из обвиняемых под видом выполнения научно-исследовательских работ заключили 88 договоров со студентами на оказание платных образовательных услуг. Ущерб превысил 1,3 млн рублей в виде неуплаты налогов.

Напомним, что экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову задержали в феврале 2025 года. Сначала суд отправил ее под домашний арест, но затем смягчил меру пресечения.

Материалы дела с обвинительным заключением переданы в Нижегородский районный суд.

