  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2026 19:27
Патриарх всея Руси рукоположил архимандрита Иосия в епископа Лысковского
05 апреля 2026 18:00
Анапа готовится открыть пляжи после разлива мазута
05 апреля 2026 17:00
Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 18 м/с
05 апреля 2026 16:32
Царь-пасху весом 780 кг и кулич-гигант приготовят для нижегородцев
05 апреля 2026 15:15
Крестный ход на Пасху 2026: где и когда пройдет в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 14:39
Трубу с горячей водой прорвало на Ковалихе в Нижнем Новгороде
05 апреля 2026 13:27
Похолодание и снег придут в Нижний Новгород на следующей неделе
05 апреля 2026 12:36
600 жизней спасли в Нижегородской области благодаря доабортным консультациям
05 апреля 2026 12:15
МЧС напомнило нижегородцам правила безопасности при атаках БПЛА
05 апреля 2026 11:23
"Цинично и подло": Евгений Люлин высказался о ночной атаке БПЛА
Общество

Уволенная нижегородка отсудила у работодателя более 1,5 млн рублей

04 апреля 2026 17:39 Общество
Уволенная нижегородка отсудила у работодателя более 1,5 млн рублей

42-летняя жительница Нижегородской области добилась через суд выплаты более 1,5 миллиона рублей после незаконного увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.  

Женщина работала бухгалтером по совместительству в строительной компании. Она доказала в суде, что ее увольнение было незаконным. Работодателя обязали восстановить сотрудницу в должности, выплатить зарплату за время вынужденного прогула — свыше 1,5 млн рублей — и компенсировать моральный вред в размере 60 тысяч рублей.  

Исполнительное производство возбудили в Дзержинском районном отделе судебных приставов. Компания не выплатила деньги добровольно, поэтому приставы начислили исполнительский сбор около 110 тысяч рублей, арестовали недвижимость организации, ограничили изменения в ЕГРЮЛ и обратили взыскание на средства на банковских счетах.  

Когда имущество уже передали на реализацию, на счетах должника появились деньги, которых хватило для полного погашения долга. В результате права сотрудницы восстановлены, а производство окончено.

Ранее сообщалось, что судебные приставы добились взыскания с товарищества собственников недвижимости (ТСН) более 1 млн рублей после падения сосульки на автомобиль.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Работа ФССП
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных