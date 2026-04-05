Уволенная нижегородка отсудила у работодателя более 1,5 млн рублей Общество

42-летняя жительница Нижегородской области добилась через суд выплаты более 1,5 миллиона рублей после незаконного увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Женщина работала бухгалтером по совместительству в строительной компании. Она доказала в суде, что ее увольнение было незаконным. Работодателя обязали восстановить сотрудницу в должности, выплатить зарплату за время вынужденного прогула — свыше 1,5 млн рублей — и компенсировать моральный вред в размере 60 тысяч рублей.

Исполнительное производство возбудили в Дзержинском районном отделе судебных приставов. Компания не выплатила деньги добровольно, поэтому приставы начислили исполнительский сбор около 110 тысяч рублей, арестовали недвижимость организации, ограничили изменения в ЕГРЮЛ и обратили взыскание на средства на банковских счетах.

Когда имущество уже передали на реализацию, на счетах должника появились деньги, которых хватило для полного погашения долга. В результате права сотрудницы восстановлены, а производство окончено.

