Сотрудникам нижегородской компании вернули 20 млн рублей долга по зарплате Общество

В Нижегородской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед 133 сотрудниками ООО "Смартком". Общая сумма выплат превысила 20 млн рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Во время проверки было установлено, что у предприятия образовалась задолженность за август 2025 года, в том числе перед уволенными работниками.

Руководителю организации внесли представление, а в отношении юридического лица возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в установленный срок.

В итоге задолженность перед сотрудниками полностью погашена. Кроме того, им выплатили компенсацию за задержку зарплаты на сумму свыше 1 млн рублей.

