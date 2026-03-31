Сотрудникам нижегородской компании вернули 20 млн рублей долга по зарплате  

В Нижегородской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед 133 сотрудниками ООО "Смартком". Общая сумма выплат превысила 20 млн рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Во время проверки было установлено, что у предприятия образовалась задолженность за август 2025 года, в том числе перед уволенными работниками.
Руководителю организации внесли представление, а в отношении юридического лица возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в установленный срок.
В итоге задолженность перед сотрудниками полностью погашена. Кроме того, им выплатили компенсацию за задержку зарплаты на сумму свыше 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородский завод задолжал работникам более 10 млн рублей.
