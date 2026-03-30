30 марта 2026 19:00 Общество
Нижегородец вернул собаку экс-возлюбленной после суда и штрафов

27-летний нижегородец вернул шпица бывшей девушке после суда и вмешательства судебных приставов, сообщили в ГУФСПП по региону.

Когда пара состояла в отношениях, девушка иногда оставляла своего шпица у молодого человека. На момент расставания собака находилась у мужчины. На просьбы вернуть шпица мужчина отвечал отказом, после чего владелица обратилась в суд. Он удовлетворил иск и постановил вернуть животное. Однако нижегородец проигнорировал его и продолжал скрывать собаку. 

Тогда пристав вынес постановления о временном ограничении на выезд мужчины за пределы России и запрете регистрационных действий в отношении его автомобиля. Также с него взыскали исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, дважды были составлены протоколы по статье 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". Общая сумма назначенных штрафов составила четыре тысячи рублей.

После всех этих мер мужчина все же исполнил решение суда и вернул собаку владелице. 

Ранее сообщалось, что приставы выселили двух нижегородцев из проданной квартиры родственника. 

