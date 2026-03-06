Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Почти на 14% сократилось число абортов в Нижегородской области

06 марта 2026 15:08 Общество
Почти на 14% сократилось число абортов в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин сообщил о снижении числа абортов по желанию женщины в регионе. По его словам, показатель уменьшился на 13,5%. Об этом глава региона рассказал президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи в Москве 6 марта.

В ходе доклада Никитин отметил, что демография остается одним из ключевых приоритетов развития Нижегородской области.

По его словам, в регионе зафиксирована положительная динамика рождаемости. Впервые за всю историю наблюдений суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области превысил средний показатель по Приволжскому федеральному округу.

Как сообщил губернатор, рост начал фиксироваться примерно с июля. В итоге региону удалось опередить годовой прогноз Росстата, который был сформирован в январе прошлого года.

"Мы опередили годовой прогноз Росстата на 947 детей, то есть почти тысяча детишек родилась плюсом", — отметил Глеб Никитин.

По его словам, значительную роль в этом сыграл комплекс демографических мер, которые начали действовать в регионе с 2025 года.

В частности, речь идет о программе "Основа". Она предусматривает выплату семейного капитала в размере не менее одного миллиона рублей при рождении каждого ребенка. Речь о так называемом "родительском основном доходе".

Никитин уточнил, что демографическими мерами уже воспользовались около 20 тысяч семей. При этом 11 тысяч из них получили новые региональные выплаты при рождении детей.

Кроме того, в регионе была создана так называемая "скорая демографическая помощь". По словам главы области, в Институте демографического развития работают 30 специалистов, которые консультируют женщин.

"Это психологи, юристы, социальные работники", — пояснил губернатор. Специалисты помогают потенциальным роженицам разобраться в сложных жизненных ситуациях и получить необходимую поддержку.

Губернатор Нижегородской области также упомянул, что в регионе уменьшилось количество потребляемого алкоголя за прошлый год на 14,6%. В целом в России за 2025 год этот показатель снизился на 5%.

Владимир Путин оценил демографическую программу Нижегородской области. "В целом у вас выстроено это. Я помню, когда я приезжал, вы мне уже тогда говорили о некоторых ваших инициативах. Вот они реализуются, и результат есть. Так что я вас с этим поздравляю", – сказал президент в конце встречи. 

Напомним, с 2025 года в России реализуется нацпроект "Семья". Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медпомощи.

