МЧС напомнило нижегородцам правила безопасности при атаках БПЛА

Жителям Нижегородской области о правилах безопасности при обстрелах и атаках беспилотников. Памятку опубликовало региональное управление ведомства в своем MAX-канале.

Согласно рекомендациям, при нахождении в здании следует спуститься в подвал, на нижние этажи или в паркинг. Если таких помещений нет, необходимо выбрать комнату с несущими стенами, сесть на пол у бетонной стены, пригнуться и держаться подальше от окон. Самым безопасным местом в квартире спасатели называют ванную комнату.

Тем, кто оказался на улице, советуют прежде всего не паниковать. Услышав свист снаряда, нужно немедленно лечь на землю и прикрыть голову руками. Затем следует укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если рядом нет укрытий, рекомендуется использовать любые углубления, выступы или бетонные конструкции и оставаться там до окончания обстрела.

В случае, если человек находится в автомобиле или общественном транспорте, необходимо остановиться, покинуть транспорт и ползком переместиться в сторону более надежного укрытия — например, в подъезд дома, подземный переход или паркинг. После этого следует лечь на землю и дождаться окончания взрывов.

После завершения обстрела спасатели не рекомендуют сразу покидать укрытие. Важно внимательно смотреть под ноги, не трогать неразорвавшиеся боеприпасы и подозрительные предметы, а также держать детей рядом с собой.

Напомним, что этой ночью в Нижегородской области была отражена атака 30 вражеских беспилотников. Обломки сбитых "птичек" повредили объекты нефтеперерабатывающего завода, Новогорьковской ТЭЦ, а также жилые дома. Временно было приостановлено электроснабжение в Кстовском районе. Спикер ЗСНО Евгений Люлин назвал подлостью попытку атаковать регион в ночь на Вербное воскресенье. 

