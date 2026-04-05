На Новогорьковской ТЭЦ нет повреждений, препятствующих ее стабильной работе Общество

На Новогорьковской ТЭЦ не зафиксировано повреждений, которые могли бы повлиять на ее стабильную работу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.



Власти также уточнили, что в ближайшее время в Кстове будут полностью восстановлены параметры отопления и горячего водоснабжения.



После перебоев с электроснабжением на внешних сетях на станции было оперативно задействовано резервное оборудование, что позволило поддерживать функционирование объекта.



Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, силы ПВО отразили атаку 30 беспилотников в Кстовской промзоне. При падении обломков повреждения получили два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Новогорьковская ТЭЦ, а также несколько жилых домов.



По данным ЕДДС Кстовского района, подача электроэнергии уже восстановлена в двух населенных пунктах района. Информация о других возможных повреждениях уточняется.