На Новогорьковской ТЭЦ нет повреждений, препятствующих ее стабильной работе

На Новогорьковской ТЭЦ не зафиксировано повреждений, которые могли бы повлиять на ее стабильную работу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Власти также уточнили, что в ближайшее время в Кстове будут полностью восстановлены параметры отопления и горячего водоснабжения.
После перебоев с электроснабжением на внешних сетях на станции было оперативно задействовано резервное оборудование, что позволило поддерживать функционирование объекта.
Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, силы ПВО отразили атаку 30 беспилотников в Кстовской промзоне. При падении обломков повреждения получили два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Новогорьковская ТЭЦ, а также несколько жилых домов.
По данным ЕДДС Кстовского района, подача электроэнергии уже восстановлена в двух населенных пунктах района. Информация о других возможных повреждениях уточняется.
