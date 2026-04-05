"Цинично и подло": Евгений Люлин высказался о ночной атаке БПЛА Общество

Спикер регионального парламента Евгений Люлин резко высказался об атаке беспилотников на Нижегородскую область, произошедшей в ночь на Вербное воскресенье. Свою позицию председатель Законодательного собрания озвучил в МАХ-канале.



"Цинично и подло в ночь на Вербное воскресенье коварный враг попытался нанести удар по Нижегородской области", — написал Евгений Люлин.



По ранее опубликованной информации, силы ПВО отразили атаку 30 украинских дронов в промзоне Кстова. В результате падения обломков сбитых беспилотников повреждения получили объекты нефтеперерабатывающего завода, Новогорьковская ТЭЦ, а также жилые дома.



В правительстве региона сообщили, что Новогорьковская ТЭЦ продолжает работать в штатном режиме, серьезных разрушений на объекте не зафиксировано. Электроснабжение уже восстановлено в двух населенных пунктах Кстовского района.



Специалисты продолжают оценивать последствия атаки и уточнять данные о возможных повреждениях.



"Главное, что никто из людей не пострадал", — отметил спикер ЗСНО.