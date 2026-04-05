Трубу с горячей водой прорвало на Ковалихе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Коммунальная авария произошла на Ковалихинской улице Нижнего Новгорода 5 апреля. Проезжую часть затопило кипятком, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Ситуацию прокомментировали в администрации Нижегородского района. Выяснилось, что место повреждения трубы с горячей водой локализовано, линию перекрыли.

В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в двух населенных пунктах Кстовского района возобновили электроснабжение. Перебои с электричеством возникли в результате отражения атаки БПЛА минувшей ночью.