Общество

Патриарх всея Руси рукоположил архимандрита Иосия в епископа Лысковского

05 апреля 2026 19:27 Общество
Патриарх всея Руси рукоположил архимандрита Иосия в епископа Лысковского

Фото: Глеб Пушменков/ Нижегородская митрополия

5 апреля, в Вербное воскресенье, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии. 

Во время службы архимандрит Иосия (Сидунов) был рукоположен в епископа Лысковского и Лукояновского. Решение о его назначении ранее принял Священный Синод Русской православной церкви 12 марта. Теперь он возглавил Лысковскую епархию Нижегородской митрополии.

Перед началом богослужения патриарх поклонился Владимирской и Донской иконам Божией Матери, а также мощам святителя Филарета, митрополита Московского.

На службе присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Герой России, летчик-космонавт Елена Серова и другие гости.

После литургии патриарх Кирилл обратился к новому епископу с напутственным словом и вручил ему архиерейский жезл. Затем епископ Иосия впервые благословил верующих.

Также патриарх совершил славление празднику Входа Господня в Иерусалим и выступил с обращением к прихожанам.

В завершение состоялось вручение церковных наград. Патриарх поздравил верующих с праздником и пожелал им Божьего благословения, отметив важность сохранения духовных ценностей и православной веры.

