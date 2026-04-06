"Горький" выбыл из борьбы за Кубок России по волейболу Спорт

Нижегородский клуб "Горький" проиграл кемеровскому "Кузбассу", завершив участие в борьбе за Кубок России по волейболу.

На выезде 1 апреля в смешанном составе "Горький" уступил "Кузбассу" со счетом 0:3. Не удалось нижегородцам одержать победу и в ответном матче 5 апреля — встреча закончилась со счетом 0:3.

"Посмотрели молодежь в боевых условиях, но не смогли победить в ответном поединке кемеровский "Кузбасс", — написали представители клуба во "ВКонтакте".

на этом волейбольный сезон 2025/2026 для "Горького" завершился.

