"Горький" выбыл из борьбы за Кубок России по волейболу

Фото:
Нижегородский клуб "Горький" проиграл кемеровскому "Кузбассу", завершив участие в борьбе за Кубок России по волейболу.
На выезде 1 апреля в смешанном составе "Горький" уступил "Кузбассу" со счетом 0:3. Не удалось нижегородцам одержать победу и в ответном матче 5 апреля — встреча закончилась со счетом 0:3.
"Посмотрели молодежь в боевых условиях, но не смогли победить в ответном поединке кемеровский "Кузбасс", — написали представители клуба во "ВКонтакте".
на этом волейбольный сезон 2025/2026 для "Горького" завершился.
Напомним, что накануне "Норманочка" сравняла счет в полуфинальной серии с "Лагуной-УОР". А вот ФК "Пари НН" проиграл "Ростову" с минимальным счетом в матче 32-го тура Мир РПЛ.
Также сообщалось, что действующий чемпион России "Торпедо-Горький" выбыл из борьбы в плей-офф.
