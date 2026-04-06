Последние новости рубрики Спорт
06 апреля 2026 09:30
"Горький" выбыл из борьбы за Кубок России по волейболу
05 апреля 2026 21:02
"Норманочка" сравняла счет в полуфинальной серии с "Лагуной-УОР"
05 апреля 2026 16:44
"Пари НН" проиграл "Ростову" в матче 23-го тура Мир РПЛ
05 апреля 2026 12:53
В "Норманочке" объяснили причины скандального срыва матча 4 апреля
05 апреля 2026 09:09
Нижегородской "Норманочке" засчитали техническое поражение из-за задержки матча
04 апреля 2026 16:22
Нижегородская "Чайка" вырвала вторую победу в серии Кубка Харламова  
04 апреля 2026 09:30
Нижегородская "Чайка" с победы стратовала в Кубке Харламова
02 апреля 2026 15:49
"Торпедо" сразится с "Металлургом" в 1/4 финала Кубка Гагарина
02 апреля 2026 10:30
"Горький" уступил "Кузбассу" в первом матче 1/8 Кубка России
01 апреля 2026 12:37
Эдуард Саксонов в четвертый раз возглавил нижегородский "Старт"
Спорт

"Горький" выбыл из борьбы за Кубок России по волейболу

06 апреля 2026 09:30
Горький выбыл из борьбы за Кубок России по волейболу

Фото: vk.com/nn_volley

Нижегородский клуб "Горький" проиграл кемеровскому "Кузбассу", завершив участие в борьбе за Кубок России по волейболу. 

На выезде 1 апреля в смешанном составе "Горький" уступил "Кузбассу" со счетом 0:3. Не удалось нижегородцам одержать победу и в ответном матче 5 апреля — встреча закончилась со счетом 0:3. 

"Посмотрели молодежь в боевых условиях, но не смогли победить в ответном поединке кемеровский "Кузбасс",  — написали представители клуба во "ВКонтакте". 

на этом волейбольный сезон 2025/2026 для "Горького" завершился. 

Напомним, что накануне "Норманочка" сравняла счет в полуфинальной серии с "Лагуной-УОР". А вот ФК "Пари НН" проиграл "Ростову" с минимальным счетом в матче 32-го тура Мир РПЛ. 

Также сообщалось, что действующий чемпион России "Торпедо-Горький" выбыл из борьбы в плей-офф. 

