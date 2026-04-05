"Пари НН" проиграл "Ростову" в матче 23-го тура Мир РПЛ

ФК "Пари НН" уступил "Ростову" на домашней арене 5 апреля. Матч 23-го тура Мир РПЛ завершился с минимальным счетом 0:1.
Решающий эпизод произошел на 29-й минуте. Нападающий "Ростова" Роналдо отличился точным ударом головой, отправив мяч в ворота соперника.
После этого поединка "Пари НН" занимает 14-е место в таблице и находится в зоне переходных матчей. В активе команды 20 очков, набранных в 22 играх. До 12-й позиции, которая позволяет сохранить место в лиге, не хватает одного балла.
"Ростов", в свою очередь, располагается на 10-й строчке с 25 очками.
Ранее сообщалось, что нижегородской "Норманочке" засчитали техническое поражение из-за задержки матча.
