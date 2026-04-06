06 апреля 2026 12:38 Культура и отдых
Туристический центр обновили в Нижегородском кремле: что внутри

Фото: Илья Большаков/ Агентство гостеприимства Нижегородской области

Туристический центр "Знакомьтесь, Нижний" в Нижегородском кремле возобновил работу после планового ремонта. Обновленное пространство уже доступно для жителей и гостей города.

В центре появилась расширенная сувенирная зона с витринами, оформленными в стиле нижегородских наличников. Посетителям предлагают продукцию народных художественных промыслов региона, включая казаковскую филигрань, изделия с хохломской росписью и борнуковскую игрушку. Также в продаже представлены авторская керамика, парфюмерия, краеведческие книги и другие товары.

Гостям бесплатно доступны карты и путеводители по Нижнему Новгороду, Арзамасу, Городцу и другим городам области.

Сотрудники центра помогают посетителям организовать экскурсии и туры, а также составить индивидуальные маршруты. Кроме того, получить актуальную информацию о туристических возможностях региона можно с помощью интерактивной панели и уличных экранов.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что обновление центра стало очередным шагом в повышении качества туристического сервиса в регионе и соответствует задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Центр помогает гостям познакомиться с историей и традициями региона и получить практические советы для путешествий. Обновленная сувенирная зона представляет собой "витрину культурного кода региона", где сочетаются народные промыслы и современная продукция.

Туристический центр недалеко от Дмитриевской башни кремля работает ежедневно с ноября по апрель с 10:00 до 19:00, с мая по октябрь — с 10:00 до 20:00.

Национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие туристической инфраструктуры, поддержку производства отечественной продукции для отрасли и подготовку кадров.

Напомним, что на "Интурмаркете", который проходил в Нижнем Новгороде со 2 по 4 апреля, обсудили будущее автотуризма и новые маршруты.

