Общество

Глеб Никитин присоединился к подписанию соглашения о развитии "Золотого кольца"

18 марта 2026 18:23 Общество
Глеб Никитин присоединился к подписанию соглашения о развитии Золотого кольца

Фото: АНО "Национальные приоритеты", Олеся Гусева

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин принял участие в стратегической сессии по развитию национального туристического маршрута "Золотое кольцо". Встреча прошла в Москве под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В обсуждении участвовали представители федеральных министерств, главы регионов, чьи города в январе 2026 года вошли в маршрут, а также профильные организации.

Главным итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве. Документ закрепляет совместную работу по развитию "Золотого кольца", его новых направлений, туристических продуктов и сервисов. Подписи поставили представители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Тверской и Нижегородской областей, Минэкономразвития России, фонда "Центр стратегических разработок" и комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества. Подписание прошло с использованием национального мессенджера MAX.

Дмитрий Чернышенко отметил, что "Золотое кольцо" остаётся одним из самых узнаваемых туристических брендов страны и в 2026 году отметит 60-летие. По его словам, маршрут ежегодно привлекает более 27 млн туристов и должен внести вклад в достижение показателя в 140 млн поездок по России к 2030 году в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры, транспортной доступности и комфортной среды для гостей.

Участники обсудили вопросы транспортной связанности регионов, развитие экотуризма, создание единого музейного пространства, молодёжные маршруты и проведение спортивных мероприятий.

Глеб Никитин представил туристический потенциал Нижегородской области. Он отметил значение событийного туризма и сообщил, что в общую концепцию развития маршрута планируется включить фестивали "Столица закатов", "Арзамасский гусь" и "Мастера Золотого кольца".

"Безусловно, изюминка Нижегородской области в "Золотом кольце" – круизный туризм. Благодаря строительству теплоходов-колёсников "Золотое кольцо" и "Аурум" большой популярностью пользуется кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке. Кроме того, Нижегородская область – первый регион, который с 2019 года развивает собственную флотилию скоростных пассажирских судов. Убеждён, совместная работа позволит обеспечить гармоничное развитие городов-участников проекта "Золотое кольцо" и будет способствовать увеличению количества туристических поездок по России", – отметил губернатор.

Национальный проект "Туризм и гостеприимство", реализуемый по инициативе президента России, направлен на развитие инфраструктуры, подготовку кадров и повышение туристической привлекательности страны.

Напомним, в состав расширенного "Золотого кольца" вошли десять населенных пунктов Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

