54-летний сирота отстоял право на жилье в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Юристы нижегородской АНО "Служба защиты прав" помогли 54-летнему мужчине, проживающему в психоневрологическом интернате, отстоять право на положенную ему как сироте квартиру. Об этом на заседании наблюдательного совета организации сообщила ее руководитель Екатерина Кантинова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, юристы организации впервые вышли на уровень третьей кассации и добились отмены неправомерных решений нижегородских судов. В решении Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отметил, что реализация права на обеспечение жильем, как лица из числа детей-сирот, не зависит от возраста и места проживания (ПНИ).

"Мы доказали, что у человека, которому 54 года, вне зависимости от того, где он проживает, есть право на получение жилья. До этого все нижегородские суды отказали ему", — сказала она.

Екатерина Кантинова добавила, что таким образом создан прецедент, который в дальнейшем судебные инстанции смогут использовать для защиты прав людей с ментальными нарушениями.

По ее словам, за 2025 год юристы представляли 29 дел, из них 23 были решены в пользу заявителей. Всего с 2022 года юристы вели 90 дел.

Она также отметила, что за последний год увеличилось количество обращений в организацию — всего их поступило более 6 тысяч.

"Самое важное, что более тысячи обращений поступило от жителей Нижегородской области — людей и семей, в которых проживают люди с ментальными нарушениями (не в специализированных учреждениях. — Прим. ред.)", — отметила специалист.

Это связано с тем, что организация заняла проактивную позицию в информировании о своей работе.

"Тысяча семей получила от нас помощь. Вопросы разные: оформление опеки, инвалидности, получение выплат, медпомощи, распоряжение деньгами недееспособного — на что можно тратить, на что нельзя, как сдать отчет опекуну и так далее. Это говорит о том, что людей нужно информировать о возможностях региона и о том, что им дает государство", — добавила Кантипова.

