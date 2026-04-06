В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2026 15:46
Эксклюзив
Как снежная зима повлияла на озимые в Нижегородской области
06 апреля 2026 15:39
Нижегородские троллейбусы №10 вернулись на привычный маршрут
06 апреля 2026 15:29
Эксклюзив
54-летний сирота отстоял право на жилье в Нижегородской области
06 апреля 2026 15:14
Ангиограф нижегородской больницы №13 отремонтируют за 35,6 млн рублей
06 апреля 2026 14:40
Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за половодья
06 апреля 2026 14:25
В Подновье откачивают воду с затопленного участка
06 апреля 2026 14:07
Екатерина Мизулина сообщила о каналах с угрозами кстовским школам
06 апреля 2026 14:03
"Теплосети" приступили к капремонту теплотрасс без ограничения теплоснабжения
06 апреля 2026 14:00
Троллейбусы №10 изменили маршрут в Нижнем Новгороде из-за подтопления
06 апреля 2026 13:45
Автобусный маршрут №401 "Дзержинск - Нижний Новгород" изменится с 13 апреля
Общество

06 апреля 2026 15:29 Общество
НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Юристы нижегородской АНО "Служба защиты прав" помогли 54-летнему мужчине, проживающему в психоневрологическом интернате, отстоять право на положенную ему как сироте квартиру. Об этом на заседании наблюдательного совета организации сообщила ее руководитель Екатерина Кантинова, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, юристы организации впервые вышли на уровень третьей кассации и добились отмены неправомерных решений нижегородских судов. В решении Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отметил, что реализация права на обеспечение жильем, как лица из числа детей-сирот, не зависит от возраста и места проживания (ПНИ). 

"Мы доказали, что у человека, которому 54 года, вне зависимости от того, где он проживает, есть право на получение жилья. До этого все нижегородские суды отказали ему", — сказала она.

Екатерина Кантинова добавила, что таким образом создан прецедент, который в дальнейшем судебные инстанции смогут использовать для защиты прав людей с ментальными нарушениями.

По ее словам, за 2025 год юристы представляли 29 дел, из них 23 были решены в пользу заявителей. Всего с 2022 года юристы вели 90 дел.

Она также отметила, что за последний год увеличилось количество обращений в организацию — всего их поступило более 6 тысяч.

"Самое важное, что более тысячи обращений поступило от жителей Нижегородской области — людей и семей, в которых проживают люди с ментальными нарушениями (не в специализированных учреждениях. — Прим. ред.)", — отметила специалист.

Это связано с тем, что организация заняла проактивную позицию в информировании о своей работе.

"Тысяча семей получила от нас помощь. Вопросы разные: оформление опеки, инвалидности, получение выплат, медпомощи, распоряжение деньгами недееспособного — на что можно тратить, на что нельзя, как сдать отчет опекуну и так далее. Это говорит о том, что людей нужно информировать о возможностях региона и о том, что им дает государство", — добавила Кантипова.

Ранее НИА "Нижний Новгород" рассказывало, как в интернатах восстанавливают связи подопечных с их родственниками. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Инвалиды Суд
Поделиться:
Новости по теме
01 апреля 2026 15:22
Транспортное обслуживание маломобильных граждан обсудили в Нижнем Новгороде
21 марта 2026 15:13
Центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" отметил 30-летний юбилей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных