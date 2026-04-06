Три лоджии обрушились в Лукоянове из-за незаконной перепланировки Происшествия

Фото: администрация Лукояновского округа

Конструкция из трех лоджий обрушились 6 апреля в многоквартирном доме на улице Короленко, 45 в Лукоянове. Как сообщили в администрации округа, причиной стала незаконная перепланировка помещений собственниками.

К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным администрации, конструкцию планировалось снести 7 апреля. Решение о ее демонтаже было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям округа 30 марта. Тогда в отношении здания ввели режим повышенной готовности, территорию огородили, а жильцов предупредили о риске обрушения лоджий из‑за самовольных изменений конструкций. Средства на проведение сноса были выделены из резервного фонда администрации округа.

Сейчас на месте обрушения разбирают поврежденные элементы. Завершить работы планируется сегодня до 21:00. После их окончания в доме восстановят электроснабжение и подачу газа, которые были временно отключены.

Расходы на проведение работ оплатит администрация округа, после чего затраты взыщут с собственников помещений.

