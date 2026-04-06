В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Последние новости рубрики Происшествия
06 апреля 2026 16:08
Три лоджии обрушились в Лукоянове из-за незаконной перепланировки
06 апреля 2026 12:17
Нижегородцев предупредили об ответственности за граффити на поездах
06 апреля 2026 10:59
Бизнесмену Дмитрию Дзепе предъявили обвинение прямо в больнице
05 апреля 2026 17:37
16-летняя нижегородка отдала мошенникам накопления родителей в валюте
05 апреля 2026 16:09
Телефонные аферисты лишили жительницу Дзержинска 8,5 млн рублей
05 апреля 2026 08:35
Массовая атака БПЛА в Нижнем Новгороде: повреждены объекты "Лукойла" и ТЭЦ
04 апреля 2026 17:00
Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на Бору
04 апреля 2026 15:08
Нижегородский пенсионер отдал мошенникам 396 тысяч рублей, поверив в компенсацию
04 апреля 2026 14:30
Три человека пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде
04 апреля 2026 12:29
Автобус сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
Происшествия

Три лоджии обрушились в Лукоянове из-за незаконной перепланировки

06 апреля 2026 16:08 Происшествия
Три лоджии обрушились в Лукоянове из-за незаконной перепланировки

Фото: администрация Лукояновского округа

Конструкция из трех лоджий обрушились 6 апреля в многоквартирном доме на улице Короленко, 45 в Лукоянове. Как сообщили в администрации округа, причиной стала незаконная перепланировка помещений собственниками.

К счастью, обошлось без пострадавших. 

По данным администрации, конструкцию планировалось снести 7 апреля. Решение о ее демонтаже было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям округа 30 марта. Тогда в отношении здания ввели режим повышенной готовности, территорию огородили, а жильцов предупредили о риске обрушения лоджий из‑за самовольных изменений конструкций. Средства на проведение сноса были выделены из резервного фонда администрации округа. 

Сейчас на месте обрушения разбирают поврежденные элементы. Завершить работы планируется сегодня до 21:00. После их окончания в доме восстановят электроснабжение и подачу газа, которые были временно отключены.

Расходы на проведение работ оплатит администрация округа, после чего затраты взыщут с собственников помещений.

Ранее сообщалось, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о разрушающемся доме в поселке Юганец. 

Новости по теме
14 марта 2026 17:20
Глава Семенова назвал сход снега с крыши дома вопиющей халатностью
13 марта 2026 14:47
Обрушение кровли дома в Зеленом городе закончилось уголовным делом
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
