Вопиющей халатностью назвал сход снега с крыши дома в Семенова глава округа Происшествия

Инцидент со сходом снега с крыши в Семенове, при котором могли пострадать дети, прокомментировал в своих соцсетях глава округа Дмитрий Полуэктов.

По его словам, ситуация находится у него на личном контроле. В администрации округа создана комиссия с участием профильных специалистов, организована проверка.

"Это вопиющая халатность, которая могла стоить людям жизни", — подчеркнул глава округа.

Напомним, инцидент произошел 13 марта во дворе дома №55 на улице 50 лет Октября в Семенове. С крыши здания сошла крупная масса снега — под нее едва не попали две девочки. К счастью, дети успели отбежать и не получили травм. СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по данному факту.