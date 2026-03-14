Вопиющей халатностью назвал сход снега с крыши дома в Семенова глава округа

Инцидент со сходом снега с крыши в Семенове, при котором могли пострадать дети, прокомментировал в своих соцсетях глава округа Дмитрий Полуэктов.
По его словам, ситуация находится у него на личном контроле. В администрации округа создана комиссия с участием профильных специалистов, организована проверка.
"Это вопиющая халатность, которая могла стоить людям жизни", — подчеркнул глава округа.
Напомним, инцидент произошел 13 марта во дворе дома №55 на улице 50 лет Октября в Семенове. С крыши здания сошла крупная масса снега — под нее едва не попали две девочки. К счастью, дети успели отбежать и не получили травм. СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по данному факту.
