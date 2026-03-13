Обрушение кровли дома в Зеленом городе закончилось уголовным делом

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после частичного обрушения кровли многоквартирного дома в курортном поселке Зеленый город. Об этом сообщили в СУ СК Росси по Нижегородской области.
По имеющейся информации, 12 марта крыша деревянного дома не выдержала скопления снега и частично обрушилась. К счастью, никто не пострадал.
По поручению руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
В рамках расследования дадут правовую оценку действиям тех, кто отвечал за своевременную очистку крыши от снега и наледи. Также планируется принять профилактические меры.
Ранее уголовное дело по факту частичного обрушения крыши жилого дома было возбуждено в Арзамасе.
