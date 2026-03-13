Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Происшествия

Обрушение кровли дома в Зеленом городе закончилось уголовным делом

13 марта 2026 14:47 Происшествия
Обрушение крыши дома в Зеленом городе закончилось уголовным делом

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после частичного обрушения кровли многоквартирного дома в курортном поселке Зеленый город. Об этом сообщили в СУ СК Росси по Нижегородской области.

По имеющейся информации, 12 марта крыша деревянного дома не выдержала скопления снега и частично обрушилась. К счастью, никто не пострадал.

По поручению руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В рамках расследования дадут правовую оценку действиям тех, кто отвечал за своевременную очистку крыши от снега и наледи. Также планируется принять профилактические меры.

Ранее уголовное дело по факту частичного обрушения крыши жилого дома было возбуждено в Арзамасе.

Ранее уголовное дело по факту частичного обрушения крыши жилого дома было возбуждено в Арзамасе.

