Обрушение кровли дома в Зеленом городе закончилось уголовным делом Происшествия

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после частичного обрушения кровли многоквартирного дома в курортном поселке Зеленый город. Об этом сообщили в СУ СК Росси по Нижегородской области.

По имеющейся информации, 12 марта крыша деревянного дома не выдержала скопления снега и частично обрушилась. К счастью, никто не пострадал.

По поручению руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В рамках расследования дадут правовую оценку действиям тех, кто отвечал за своевременную очистку крыши от снега и наледи. Также планируется принять профилактические меры.

Ранее уголовное дело по факту частичного обрушения крыши жилого дома было возбуждено в Арзамасе.