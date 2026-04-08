Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде

Можно ли требовать долю в родительской квартире
В апреле в Нижнем Новгороде больше всего готовы платить врачу-офтальмологу — работодатели предлагают специалисту зарплату от 200 тысяч рублей в месяц, выяснили специалисты сервиса SuperJob, изучив предложения работодателей. 

На втором месте — должность главного бухгалтера в компании, занимающейся поставками измерительного оборудования и приборов для предприятий. Соискателю готовы платить от 120 тысяч рублей.

Третью позицию заняла вакансия инженера пусконаладочных работ АСУТП в нефтепроводной компании. Кандидату предлагают от 103 до 118 тысяч рублей в месяц, а также премии и полис ДМС.

В числе наиболее интересных предложений также оказалась работа старшего смены в пекарне с зарплатой до 100 тысяч рублей.

Замыкает топ-5 вакансия оператора-наладчика в агрохолдинге. Сотруднику обещают от 93 тысяч рублей, компенсацию питания и полис ДМС.

В целом в список лучших предложений апреля вошли вакансии в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж и IT, а также позиции для квалифицированных рабочих и водителей.

В марте лидером рейтинга также была вакансия в сфере здравоохранения: детскому стоматологу работодатели предлагали от 150 тысяч рублей в месяц. 

