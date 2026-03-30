Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для переезда ради работы Экономика

Более четверти россиян готовы рассмотреть переезд в Нижний Новгород ради работы. По данным исследования сервисов Работа.ру и "Подработка", приволжская столица заняла 4-е место в топ-5 наиболее привлекательных для этого городов.

Отмечается, что 36% опрошенных готовы сменить город при наличии подходящих условий. Еще 8% допускают такую возможность в будущем, а 7% уже переезжали ради работы. При этом почти половина респондентов — 49% — не планируют менять место жительства из‑за трудоустройства.

Среди городов, куда россияне чаще всего готовы переехать, лидирует Санкт-Петербург — его выбрали 41% участников опроса. Москва набрала 40%, Сочи — 30%. Нижний Новгород оказался на четвертой позиции с результатом 28%. Замыкает пятерку Калининград — 24%.

Главным стимулом для переезда в Нижний Новгород остается рост дохода — этот фактор отметили 82% респондентов. Почти столько же — 81% — выбрали пункт "при переезде обеспечивают жильем". Также важными условиями называют развитую инфраструктуру (51%), комфортный климат и благоприятную экологию (по 36%), а также насыщенную культурную жизнь (27%).

Часть опрошенных обращает внимание на наличие развлекательных заведений (20%), присутствие в городе друзей и родственников (10%), профессионального сообщества и статус крупного промышленного центра (по 9%).

В исследовании приняли участие более 3 200 экономически активных жителей России старше 18 лет, сменивших работу в 2025 году. Опрос проводился в марте 2026 года во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород обошел Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк и другие города в мировом рейтинге качества жизни.