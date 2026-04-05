Нижегородцев пригласили на региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий Экономика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородцев приглашают принять участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" (18+). Она пройдет 17 апреля с 10:00 до 19:00 на 35 площадках кадровых центров по всей области. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила и.о. директора Нижегородского кадрового центра "Работа России" Елена Видяева, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Более 150 работодателей-участников ярмарки представят около 30 тысяч вакансий. Ожидается участие свыше 5 тысяч соискателей.

По словам Видяевой, все площадки будут работать по единой программе. Посетители смогут встретиться с работодателями, получить помощь в составлении резюме, консультации по переобучению и повышению квалификации, профориентационную и психологическую поддержку. Также предусмотрены женские клубы и клубы работодателей.

Ярмарка проходит в очном и онлайн-форматах. Мероприятие открыто для всех желающих — от школьников и студентов до специалистов, планирующих смену работы или повышение квалификации. Зарегистрироваться можно по QR-коду, размещенному на ресурсах кадрового центра. Дистанционно подключиться можно к любой из 35 площадок.

Организаторы отмечают, что с 2025 года ярмарка является частью национального проекта "Кадры".

