Названы профессии с устойчивым спросом в Нижегородской области

В Нижегородской области сохраняется устойчивый спрос на специалистов в промышленности, строительстве, социальной сфере и транспорте. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра "Работа России" Елена Видяева, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
В промышленности и машиностроении требуются токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ и электромонтеры. В судостроении и металлообработке востребованы сборщики корпусов металлических судов и электрогазосварщики.
В строительстве и ЖКХ нужны слесари, техники, кровельщики, маляры, штукатуры, плотники и рабочие по благоустройству.
В социальной сфере сохраняется потребность в медицинских работниках, педагогах, воспитателях и социальных работниках.
В легкой и деревообрабатывающей промышленности открыты вакансии для швей и художников росписи по дереву. В логистике и транспорте — для водителей автобусов и погрузчиков, а также слесарей по ремонту автомобилей.
Ранее сообщалось, что в регион на 61% вырос спрос на вахтовиков - водителей спецтехники.
