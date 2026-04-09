Авто с пробегом подорожали до 1,31 млн ₽ в Нижегородской области Экономика

По итогам марта 2026 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Нижегородской области выросла на 1,1% и достигла 1,31 млн рублей. Такие данные приводят эксперты Авто.ру Бизнес. При этом в регионе заметно снизились цены на ряд популярных моделей, включая автомобили марок Skoda, Peugeot и BMW.

Аналитики отмечают, что после резкого роста средней стоимости автомобилей с пробегом не старше 15 лет в начале года рынок второй месяц подряд демонстрирует умеренную корректировку цен. Это происходит на фоне сокращения объема предложения практически во всех сегментах.

Исключением остаются китайские бренды: число активных объявлений по таким автомобилям в марте 2026 года увеличилось на 8% как по сравнению с февралем, так и в годовом выражении.

Средняя стоимость отечественных автомобилей в регионе выросла менее чем на 1% и составила 733 тыс. рублей. В сегменте иномарок (без учета китайских брендов) рост оказался более заметным — почти на 2%, до 2,39 млн рублей. Китайские автомобили также прибавили около 2%, однако их средняя цена остается ниже — 2,26 млн рублей.

При этом эксперты обращают внимание на разницу в возрасте автомобилей: средний возраст подержанных китайских машин составляет менее пяти лет, тогда как у других иномарок он примерно вдвое выше.

На фоне общей динамики цен в регионе зафиксировано снижение стоимости ряда моделей. Наиболее заметно подешевели Skoda Rapid (-12,3%, до 1,45 млн рублей), Peugeot 308 (-10,3%, до 440 тыс. рублей), Skoda Yeti (-9,3%, до 743 тыс. рублей), BMW 3 серии (-7,7%, до 3,76 млн рублей) и Skoda Kodiaq (-7,1%, до 2,52 млн рублей).

Напомним, в марте новые автомобили подешевели в Нижегородской области на 4,6%.

