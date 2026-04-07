Налоговая объяснила, когда льготные автокредиты приводят к начислению НДФЛ Экономика

В марте в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба начала начислять НДФЛ владельцам автомобилей, оформившим в 2024 году кредиты по сниженным ставкам.

Как ИА "НТА-Приволжье" объяснили в региональном УФНС, материальная выгода от экономии на процентах возникает не во всех случаях. Она появляется, если заемщик платит по кредиту меньше 2/3 ставки рефинансирования либо вовсе не платит проценты — например, при беспроцентном займе. Однако это правило действует только тогда, когда кредит выдан организацией или индивидуальным предпринимателем, которые являются взаимозависимыми лицами по отношению к заемщику или его работодателем.

Если между сторонами нет взаимозависимости или трудовых отношений, дохода в виде материальной выгоды не возникает, а значит, и обязанности платить НДФЛ нет.

Так, если человек приобрел автомобиль в автосалоне, воспользовавшись предложением банка о беспроцентном кредите на три года, и при этом не работает в этом банке, налог на материальную выгоду не начисляется.

Иная ситуация складывается, если заемщик является сотрудником банка, выдавшего кредит. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается НДФЛ по ставке 35%.

При этом даже в подобных обстоятельствах возможны исключения. Материальная выгода может не облагаться налогом, если она получена в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

Кроме того, освобождение действует в отношении экономии на процентах по кредитам, заключенным до 31 декабря 2024 года, при условии, что у налогоплательщика есть подтвержденное право на имущественный налоговый вычет по расходам на строительство или покупку недвижимости в России.

Для расчета налоговой базы применяется ключевая ставка Банка России, действующая как на дату заключения кредитного договора, так и на момент изменения его условий.

По итогам 2025 года суммы НДФЛ, не удержанные с доходов в виде материальной выгоды, будут включены в налоговые уведомления вместе с имущественными налогами. Уплатить их необходимо до 1 декабря 2026 года.

Также граждане могут самостоятельно задекларировать такие доходы, подав декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года.

Напомним, что с января 2026 года в России ужесточились правила одобрения автокредитов.