Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Экономика
07 апреля 2026 11:45
Налоговая объяснила, когда льготные автокредиты приводят к начислению НДФЛ
07 апреля 2026 11:40
Нижегородский кадровый центр приглашает на ярмарки вакансий в апреле
06 апреля 2026 17:21
Средняя зарплата в малых городах Нижегородской области превысила 69 000 рублей
06 апреля 2026 14:52
Нижегородский минфин привлечет кредитные линии на 8 млрд рублей
06 апреля 2026 14:43
ИИ решает каждое второе обращение клиентов ВТБ
06 апреля 2026 11:20
Спрос безработных нижегородцев на психологическую поддержку вырос в 2 раза
05 апреля 2026 11:42
В Нижегородском кадровом центре изменился номер контакт-центра
05 апреля 2026 11:40
Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение по программе "Экспортный форсаж"
05 апреля 2026 11:33
Сотрудники инфраструктуры поддержки предпринимательства повысили квалификацию в школе-интенсиве "Мой бизнес"
05 апреля 2026 07:24
Более 1,8 тысячи работодателей обратилось в Нижегородский кадровый центр с начала года
Экономика

Налоговая объяснила, когда льготные автокредиты приводят к начислению НДФЛ

07 апреля 2026 11:45 Экономика
Налоговая объяснила, когда льготные автокредиты приводят к начислению НДФЛ

В марте в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба начала начислять НДФЛ владельцам автомобилей, оформившим в 2024 году кредиты по сниженным ставкам.

Как ИА "НТА-Приволжье" объяснили в региональном УФНС, материальная выгода от экономии на процентах возникает не во всех случаях. Она появляется, если заемщик платит по кредиту меньше 2/3 ставки рефинансирования либо вовсе не платит проценты — например, при беспроцентном займе. Однако это правило действует только тогда, когда кредит выдан организацией или индивидуальным предпринимателем, которые являются взаимозависимыми лицами по отношению к заемщику или его работодателем.

Если между сторонами нет взаимозависимости или трудовых отношений, дохода в виде материальной выгоды не возникает, а значит, и обязанности платить НДФЛ нет.

Так, если человек приобрел автомобиль в автосалоне, воспользовавшись предложением банка о беспроцентном кредите на три года, и при этом не работает в этом банке, налог на материальную выгоду не начисляется.

Иная ситуация складывается, если заемщик является сотрудником банка, выдавшего кредит. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается НДФЛ по ставке 35%.

При этом даже в подобных обстоятельствах возможны исключения. Материальная выгода может не облагаться налогом, если она получена в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

Кроме того, освобождение действует в отношении экономии на процентах по кредитам, заключенным до 31 декабря 2024 года, при условии, что у налогоплательщика есть подтвержденное право на имущественный налоговый вычет по расходам на строительство или покупку недвижимости в России.

Для расчета налоговой базы применяется ключевая ставка Банка России, действующая как на дату заключения кредитного договора, так и на момент изменения его условий.

По итогам 2025 года суммы НДФЛ, не удержанные с доходов в виде материальной выгоды, будут включены в налоговые уведомления вместе с имущественными налогами. Уплатить их необходимо до 1 декабря 2026 года.

Также граждане могут самостоятельно задекларировать такие доходы, подав декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года.

Напомним, что с января 2026 года в России ужесточились правила одобрения автокредитов.

Новости по теме
12 марта 2026 14:53
Доходы бюджета Нижегородской области выросли за счет НДФЛ
16 февраля 2026 19:38
Нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за привлеченных специалистов
12 февраля 2026 16:22
Минцифры упростило получение компенсации НДФЛ за привлеченных из других регионов сотрудников
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
