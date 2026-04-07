Налоговая объяснила, когда льготные автокредиты приводят к начислению НДФЛ

В марте в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба начала начислять НДФЛ владельцам автомобилей, оформившим в 2024 году кредиты по сниженным ставкам.
Как ИА "НТА-Приволжье" объяснили в региональном УФНС, материальная выгода от экономии на процентах возникает не во всех случаях. Она появляется, если заемщик платит по кредиту меньше 2/3 ставки рефинансирования либо вовсе не платит проценты — например, при беспроцентном займе. Однако это правило действует только тогда, когда кредит выдан организацией или индивидуальным предпринимателем, которые являются взаимозависимыми лицами по отношению к заемщику или его работодателем.
Если между сторонами нет взаимозависимости или трудовых отношений, дохода в виде материальной выгоды не возникает, а значит, и обязанности платить НДФЛ нет.
Так, если человек приобрел автомобиль в автосалоне, воспользовавшись предложением банка о беспроцентном кредите на три года, и при этом не работает в этом банке, налог на материальную выгоду не начисляется.
Иная ситуация складывается, если заемщик является сотрудником банка, выдавшего кредит. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается НДФЛ по ставке 35%.
При этом даже в подобных обстоятельствах возможны исключения. Материальная выгода может не облагаться налогом, если она получена в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.
Кроме того, освобождение действует в отношении экономии на процентах по кредитам, заключенным до 31 декабря 2024 года, при условии, что у налогоплательщика есть подтвержденное право на имущественный налоговый вычет по расходам на строительство или покупку недвижимости в России.
Для расчета налоговой базы применяется ключевая ставка Банка России, действующая как на дату заключения кредитного договора, так и на момент изменения его условий.
По итогам 2025 года суммы НДФЛ, не удержанные с доходов в виде материальной выгоды, будут включены в налоговые уведомления вместе с имущественными налогами. Уплатить их необходимо до 1 декабря 2026 года.
Также граждане могут самостоятельно задекларировать такие доходы, подав декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года.
Напомним, что с января 2026 года в России ужесточились правила одобрения автокредитов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+