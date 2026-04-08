Массовым отравлением в Урене заинтересовался Следственный комитет России

Председателю Следкома России Александру Бастрыкину доложат о массовом отравлении в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Случаи заболевания кишечной инфекцией зафиксированы в Уренском округе. За медпомощью обратились более 50 человек, госпитализированы шестеро. Школы и детсады перевели на дистант.
В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Предстоит выяснить причины случившегося и установить, кто виноват. Также вспышкой кишечной инфекции заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор.
Глава СКР Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Айрату Ахметшин доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+