Массовым отравлением в Урене заинтересовался Следственный комитет России

Председателю Следкома России Александру Бастрыкину доложат о массовом отравлении в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Случаи заболевания кишечной инфекцией зафиксированы в Уренском округе. За медпомощью обратились более 50 человек, госпитализированы шестеро. Школы и детсады перевели на дистант.

В СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Предстоит выяснить причины случившегося и установить, кто виноват. Также вспышкой кишечной инфекции заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор.

Глава СКР Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Айрату Ахметшин доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.