Утвержден генплан для 33 населенных пунктов Борского округа на 20 лет Общество

Фото: минград Нижегородской области

Минград Нижегородской области утвердил новые генплан и правила землепользования и застройки для 33 населенных пунктов Борского округа.

Документация подписана по итогам общественных обсуждений и на основании решения комиссии по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области. Проекты разработаны ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

Новые градостроительные документы приняты для Бора, а также деревень Белоусово, Борисовка, Боталово, Варначево, Владимирово, Власово, Горелово, Грязново, Елевая, Заборье, Золотово, Зыково, Ивонькино, Квасово, Клюкино, Колобово, Костино, Медведково, Мыс, Овечкино, Оманово, Пичугино, Софроново, Сошники, Тайново, Тарасово, Телятьево, Трубниково, Хрущево, Чистяки, Шерстнево и поселка Полевой.

Глава регионального минграда Дарья Шунаева подчеркнула, что утверждение документов продолжает системную работу по подготовке координатного описания границ населенных пунктов. Эта работа ведется по инициативе президента России Владимира Путина в рамках формирования единой национальной системы пространственных данных и направлена на устранение противоречий, защиту прав собственников и создание прозрачных условий для инвестиционного развития.

По словам министра, генплан и ПЗЗ являются фундаментом градостроительной политики, определяя, где будут располагаться жилые зоны, рабочие пространства и общественные территории.

"Проекты задают направления развития: где жить, где работать, где отдыхать. И, что самое важное, они делают этот процесс понятным для каждого — от владельца частного дома до крупного инвестора", — отметила Дарья Шунаева.

Реализация генплана рассчитана на 20 лет. Документом предусмотрено размещение новых социальных объектов, в том числе строительство четырех детских садов, четырех школ, тематического парка и спортивно-культурного корпуса образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что минград утвердил генпланы для 41 населенного пункта в составе Нижнего Новгорода.