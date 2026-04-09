Нижегородские парки обработают от клещей позже обычного Общество

Сезон активности клещей в Нижегородской области уже начался. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о трех случаях укусов детей. Присасывания клещей зафиксированы в Павловском и Богородском округах, а также в Кстовском районе Нижнего Новгорода.

В 2025 году обработка парков от клещей в Нижнем Новгороде проводилась в первой половине апреля. Однако в 2026 году сроки противоклещевой обработки смещены.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте благоустройства, акарицидная обработка общественных территорий запланирована на апрель-май. Работы начнутся после схода снега и установления сухой, безветренной погоды.

В настоящее время этому препятствуют неблагоприятные погодные условия. Есть вероятность возвращения снегопадов.