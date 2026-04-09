Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2026 12:36
09 апреля 2026 12:02
Евгений Люлин: "Земля Серафима Саровского стала местом, где лучшие умы страны создают будущее России"
09 апреля 2026 11:46
Утвержден генплан для 33 населенных пунктов Борского округа на 20 лет
09 апреля 2026 11:44
В Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60%
09 апреля 2026 11:30
Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновятся 8 июня
09 апреля 2026 10:58
150 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области
09 апреля 2026 10:40
Паводок затронул 27 муниципальных образований Нижегородской области
09 апреля 2026 10:25
Опубликованы фото долгожданной школы имени Молева в Дзержинске
09 апреля 2026 10:11
Особняк иноагента Александра Невзорова перешёл в собственность государства
09 апреля 2026 09:23
Режим повышенной готовности ввели возле дома в Канавине, где жил дядя Горького
Общество

09 апреля 2026 12:36
Нижегородские парки обработают от клещей позже обычного

Сезон активности клещей в Нижегородской области уже начался. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о трех случаях укусов детей. Присасывания клещей зафиксированы в Павловском и Богородском округах, а также в Кстовском районе Нижнего Новгорода.

В 2025 году обработка парков от клещей в Нижнем Новгороде проводилась в первой половине апреля. Однако в 2026 году сроки противоклещевой обработки смещены.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте благоустройства, акарицидная обработка общественных территорий запланирована на апрель-май. Работы начнутся после схода снега и установления сухой, безветренной погоды.

В настоящее время этому препятствуют неблагоприятные погодные условия. Есть вероятность возвращения снегопадов.

Новости по теме
27 марта 2026 12:32
Не только через укус: инфекционист раскрыл, как передается клещевой энцефалит
24 марта 2026 09:48
Нижегородцам рассказали, куда нести клеща на исследование
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
