
Не только через укус: инфекционист раскрыл, как передается клещевой энцефалит

27 марта 2026 12:32
Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Сезон клещей уже начался: в Нижегородской области эти опасные кровососущие проснулись раньше обычного из-за ранней весны. Обычно клещи становятся активными, когда среднесуточная температура воздуха превышает +10 градусов, но в этом году их первые укусы зафиксировали ещё в конце марта.

Клещи могут передавать серьёзные заболевания, включая клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма), которые могут привести к инвалидности или даже смерти при отсутствии своевременного лечения.

Что такое клещевой энцефалит?

Клещевой энцефалит — это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом из семейства Flaviviridae. Этот вирус передаётся через укусы иксодовых клещей. Вирус может оставаться в организме клеща на протяжении всей его жизни и передаваться потомству.

Название "энцефалит" означает воспаление мозга. Как рассказал 360.ru врач-инфекционист Сергей Вознесенский, помимо вирусов, энцефалит могут вызывать бактерии и грибы. Например, герпес-вирусы могут передаваться воздушно-капельным путём, а бактериальная пневмония может привести к сепсису и воспалению головного мозга.

Диагностика энцефалита может быть сложной, так как его симптомы - температура, интоксикация и неврологические проявления - могут быть схожи с другими заболеваниями. Для точного диагноза обычно требуется проведение МРТ и спинномозговой пункции.

Как заражаются клещевым энцефалитом?

Заражение клещевым энцефалитом чаще всего происходит через укус инфицированного клеща. Вирус передаётся через инфицированную слюну, которую клещ впрыскивает в ранку. Также можно заразиться, раздавив такого клеща на поврежденной коже или слизистых оболочках.

В зоне риска находятся люди, проводящие много времени на природе: дачники, туристы и любители активного отдыха. Городские жители также подвержены риску, особенно если они пренебрегают мерами профилактики.

Однако заражение возможно и через продукты питания. Вирус клещевого энцефалита может присутствовать в молоке заражённых животных - коров, овец и коз. Употребление некипячёного или непастеризованного молока, а также продуктов из него, может привести к заражению. В желудке вирус не разрушается.

Важно отметить, что воздушно-капельным путём клещевой энцефалит не передаётся, поэтому больной человек не представляет опасности для окружающих.

Как протекает заболевание?

Инкубационный период клещевого энцефалита обычно длится от недели до двух после укуса клеща. В редких случаях симптомы могут появиться на пятый-шестой день или даже через 25 дней. При пищевом заражении инкубационный период короче и может составлять всего три дня.

Первые признаки заболевания включают повышение температуры, тошноту, рвоту, головные и мышечные боли. В течение нескольких дней развивается развернутая клиническая картина.

Существует несколько форм клещевого энцефалита, каждая из которых имеет свои особенности:

  • Менингеальная форма: Характеризуется высокой температурой, сильной головной болью, рвотой, асимметрией лица и разным размером зрачков. Это связано с воспалением мозговых оболочек и повышением внутричерепного давления.

  • Лихорадочная форма: Симптомы связаны с высокой температурой, включая головную и мышечную боль, озноб, светобоязнь и потливость.

  • Менингоэнцефалитическая форма: Встречается редко (5-15% случаев) и характеризуется нарушением сознания, судорогами и подергиваниями глазных яблок.

  • Редкие формы: Могут включать паралич, нарушение функций мышц и речи.

Клещевой энцефалит может быть смертельным, особенно в тяжёлых формах и на определенных территориях. В европейской части России риск летального исхода составляет 1-3%, тогда как на Дальнем Востоке он может достигать 40%.

Как избежать заражения клещевым энцефалитом?

Для профилактики клещевого энцефалита важно соблюдать следующие меры:

  1. Пить молоко только после тщательной термической обработки: Употребление некипяченого или непастеризованного молока от домашних животных может привести к заражению.

  2. Избегать укусов клещей: Клещи любят тенистые и влажные места, поэтому важно носить светлую одежду с длинными рукавами и штанами, а также использовать репелленты.

  3. Проверять тело после посещения природы: После прогулок в лесу или парке необходимо тщательно осматривать себя и своих близких на наличие клещей.

  4. Своевременно обращаться за медицинской помощью: При появлении симптомов, таких как головная боль, рвота или неврологические проявления, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

У переболевших клещевым энцефалитом формируется пожизненный иммунитет, поэтому повторное заражение маловероятно. Однако соблюдение мер предосторожности поможет избежать этого опасного заболевания.

