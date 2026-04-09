Сезонные ограничения на рыбалку вводятся на Чебоксарском водохранилище Общество

С 10 апреля на Чебоксарском водохранилище и его притоках начался нерест рыбы. В связи с этим в регионе вводятся сезонные ограничения на любительскую рыбалку, а также полный запрет на промышленный вылов. Ограничения будут действовать до 10 июня включительно, сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры вводятся ежегодно и необходимы для сохранения рыбных ресурсов и поддержания экологического баланса. Там отметили, что нерестовый период распространяется на все водные объекты региона независимо от их статуса.

Согласно действующим правилам рыболовства, сроки ограничений различаются в зависимости от водоема:

с 1 апреля по 10 июня — на реке Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища с притоками в границах региона;

с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением указанного участка Оки);

с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище, его притоках и озерах области.

Граница водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища и Оки проходит у дороги от села Хабарское к реке Оке. Перечень нерестовых участков утвержден отдельным приложением к правилам рыболовства и опубликован на официальном сайте ведомства.

В минлесхозе также уточнили, что в период нереста полностью запрещена ловля на спиннинг. Разрешена только любительская рыбалка с берега вне нерестовых участков — на поплавочную или донную удочку с не более чем двумя крючками. Суточная норма вылова для одного человека составляет до 5 кг.

Нарушение правил рыболовства влечет административную ответственность: штраф для граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей, возможна конфискация судна и орудий лова. За незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена и уголовная ответственность — штраф до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

