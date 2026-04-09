Нижегородское "Торпедо" уступило "Металлургу" в первом матче 1/4 Кубка Гагарина

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение от магнитогорского "Металлурга" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча на старте второго раунда прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Первый отрезок остался за "Металлургом". Хозяева активно включились в игру и уже на пятой минуте первого периода открыли счет. Спустя менее трех минут магнитогорцы увеличили преимущество до 2:0, задав высокий темп, к которому нижегородцам было непросто адаптироваться.

"Торпедо" сумело выстоять в формате "5 на 3", а затем получило аналогичное численное преимущество. Этим шансом гости воспользовались: Владислав Фирстов поразил ворота Александра Смолина, сократив отставание до минимума — 2:1. Ассистентами выступили Амир Гараев и Богдан Конюшков. Вскоре Василий Атанасов восстановил равновесие и вернул нижегородцев в игру.

Во втором периоде "Металлург" вновь вышел вперед — на восьмой минуте счет стал 3:2. Уже через минуту хозяева снова добились преимущества в две шайбы. Тем не менее за пять минут до перерыва "Торпедо" сократило разрыв: Фирстов оформил дубль и сделал счет 4:3. Результативную передачу записал на свой счет Антон Сизов, а Конюшков отметился вторым ассистом в матче.

В заключительной двадцатиминутке подопечные Алексея Исакова пытались спасти встречу и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако сравнять счет так и не смогли.

Таким образом, "Металлург" повел в серии — 1:0. Второй матч состоится 11 апреля в Магнитогорске. После этого противостояние продолжится в Нижнем Новгороде: игры запланированы на 13 и 15 апреля.

