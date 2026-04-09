Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
09 апреля 2026 19:30
Нижегородское "Торпедо" уступило "Металлургу" в первом матче 1/4 Кубка Гагарина
09 апреля 2026 14:12
Спортивный марафон "Единой России" объединит более миллиона человек
09 апреля 2026 07:45
"Чайка" уступила "Ирбису" в самом продолжительном матче в истории МХЛ
06 апреля 2026 13:15
Защитник "Пари НН" Никита Каккоев выбыл на месяц из-за травмы
06 апреля 2026 11:49
"Футбол — это всего лишь игра": Мелик-Гусейнов обратился к разъяренным фанатам
06 апреля 2026 09:48
"Очень стыдно": Шпилевский высказался о провальном матче с "Ростовом"
06 апреля 2026 09:30
"Горький" выбыл из борьбы за Кубок России по волейболу
05 апреля 2026 12:53
"Норманочка" сравняла счет в полуфинальной серии с "Лагуной-УОР"
05 апреля 2026 16:44
"Пари НН" проиграл "Ростову" в матче 23-го тура Мир РПЛ
05 апреля 2026 12:53
В "Норманочке" объяснили причины скандального срыва матча 4 апреля
Спорт

Нижегородское "Торпедо" уступило "Металлургу" в первом матче 1/4 Кубка Гагарина

09 апреля 2026 19:30 Спорт
Нижегородское Торпедо уступило Металлургу в первом матче 1/4 Кубка Гагарина

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение от магнитогорского "Металлурга" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча на старте второго раунда прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Первый отрезок остался за "Металлургом". Хозяева активно включились в игру и уже на пятой минуте первого периода открыли счет. Спустя менее трех минут магнитогорцы увеличили преимущество до 2:0, задав высокий темп, к которому нижегородцам было непросто адаптироваться.

"Торпедо" сумело выстоять в формате "5 на 3", а затем получило аналогичное численное преимущество. Этим шансом гости воспользовались: Владислав Фирстов поразил ворота Александра Смолина, сократив отставание до минимума — 2:1. Ассистентами выступили Амир Гараев и Богдан Конюшков. Вскоре Василий Атанасов восстановил равновесие и вернул нижегородцев в игру.

Во втором периоде "Металлург" вновь вышел вперед — на восьмой минуте счет стал 3:2. Уже через минуту хозяева снова добились преимущества в две шайбы. Тем не менее за пять минут до перерыва "Торпедо" сократило разрыв: Фирстов оформил дубль и сделал счет 4:3. Результативную передачу записал на свой счет Антон Сизов, а Конюшков отметился вторым ассистом в матче.

В заключительной двадцатиминутке подопечные Алексея Исакова пытались спасти встречу и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако сравнять счет так и не смогли.

Таким образом, "Металлург" повел в серии — 1:0. Второй матч состоится 11 апреля в Магнитогорске. После этого противостояние продолжится в Нижнем Новгороде: игры запланированы на 13 и 15 апреля.

Ранее сообщалось, что самый продолжительный матч в истории МХЛ прошел в Нижнем Новгороде накануне.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных