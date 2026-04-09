"Чайка" уступила "Ирбису" в самом продолжительном матче в истории МХЛ Спорт

Четвертая игра серии 1/8 финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги между нижегородской "Чайкой" и казанским "Ирбисом" вошла в историю турнира как самая долгая. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде.

Победитель определился лишь в пятом овертайме — сильнее оказался "Ирбис", который выиграл со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

Общая продолжительность поединка составила 142 минуты 49 секунд. Таким образом, был побит предыдущий рекорд МХЛ. Ранее самым продолжительным считался матч между екатеринбургским "Авто" и уфимским "Толпаром", сыгранный в марте 2019 года. Тогда команды провели на льду 122 минуты 56 секунд.

