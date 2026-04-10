Нижегородцам представили третью модель Volga — кроссовер К40 Экономика

Российский автомобильный бренд Volga расширит модельный ряд за счет нового кроссовера K40. Продажи автомобиля планируют начать летом 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.

Модель будет с двумя комбинациями бензиновых двигателей и трансмиссий на выбор. Первый вариант — 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Второй вариант — 2-литровый турбомотор на 200 лошадиных сил с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее компания также анонсировала выход кроссовера K50 и седана C50.

Производством автомобилей займется АО "Нижегородские легковые автомобили". Серийный выпуск моделей должен стартовать во втором квартале 2026 года на площадке бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде.

