Нижегородцам представили третью модель Volga — кроссовер К40

Российский автомобильный бренд Volga расширит модельный ряд за счет нового кроссовера K40. Продажи автомобиля планируют начать летом 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.
Модель будет с двумя комбинациями бензиновых двигателей и трансмиссий на выбор. Первый вариант — 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Второй вариант — 2-литровый турбомотор на 200 лошадиных сил с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Ранее компания также анонсировала выход кроссовера K50 и седана C50.
Производством автомобилей займется АО "Нижегородские легковые автомобили". Серийный выпуск моделей должен стартовать во втором квартале 2026 года на площадке бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+