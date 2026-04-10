Последние новости рубрики Экономика
10 апреля 2026 12:56
Нижегородцам представили третью модель Volga — кроссовер К40
10 апреля 2026 11:50
Цены выше спроса: квартиры в нижегородских новостройках еле продаются
10 апреля 2026 11:00
Евгений Люлин: заложенные братьями Баташевыми традиции продолжает каждый работник выксунского завода
10 апреля 2026 09:50
Медианная зарплата в Нижегородской области выросла на 11%
10 апреля 2026 08:59
Глеб Никитин поручил проработать меры поддержки металлургических предприятий
09 апреля 2026 18:15
Изменился кредитный рейтинг Нижегородской области: что говорит минфин
09 апреля 2026 16:13
На 27% ускорится обслуживание насосных станций у дзержинского водоканала благодаря "Производительности труда"
09 апреля 2026 15:02
Нижний Новгород возрождает российский автопром
09 апреля 2026 12:00
Удаленщики в Нижегородской области в среднем получают 76,3 тысячи рублей
09 апреля 2026 11:51
В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
Экономика

Фото: пресс-служба Volga

Российский автомобильный бренд Volga расширит модельный ряд за счет нового кроссовера K40. Продажи автомобиля планируют начать летом 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.

Модель будет с двумя комбинациями бензиновых двигателей и трансмиссий на выбор. Первый вариант — 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Второй вариант — 2-литровый турбомотор на 200 лошадиных сил с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее компания также анонсировала выход кроссовера K50 и седана C50.

Производством автомобилей займется АО "Нижегородские легковые автомобили". Серийный выпуск моделей должен стартовать во втором квартале 2026 года на площадке бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Специалисты назвали ориентировочную стоимость обслуживания Volga K50 и С50.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новости по теме
09 апреля 2026 15:02
Нижний Новгород возрождает российский автопром
26 марта 2026 10:18
Выяснилось, почему название автомобильного бренда Volga пишется латиницей
03 марта 2026 17:21
Как новая Volga будет конкурировать с "китайцами"
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
