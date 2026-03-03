Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 марта 2026 18:08
Изъятое имущество Дзепы хотят передать в собственность Нижнего Новгорода
03 марта 2026 17:34
Новым начальником Волго-Вятского управления ЦБ РФ стал Андрей Попов
03 марта 2026 17:21
Как новая Volga будет конкурировать с "китайцами"
03 марта 2026 15:10
Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях принимают участие в выставке "Нефтегаз 2026"
03 марта 2026 14:05
ВТБ и М2: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
03 марта 2026 12:50
Оборот ИТ-компаний достиг 97,7 млрд рублей в Нижегородской области
03 марта 2026 11:56
Нижегородские предприятия могут подать заявку на участие в деловой миссии в сфере АПК в Индонезию
03 марта 2026 11:16
Опубликован режим работы Сбера 7-9 марта
02 марта 2026 15:59
Московская компания завершит капремонт школы №48 в Нижнем Новгороде
02 марта 2026 15:43
Критерии контроля за продажей алкоголя пересмотрят в Нижегородской области
Экономика

Как новая Volga будет конкурировать с "китайцами"

03 марта 2026 17:21 Экономика
Как новая Volga будет конкурировать с китайцами

Фото: сайт Volga

Руководитель марки АО "Производство легковых автомобилей" Татьяна Фадеева в интервью изданию Autonews.ru объяснила, в чем Volga собирается выиграть у китайских брендов, официально представленных на российском рынке.

Главным преимуществом перед китайскими брендами станет развитое послепродажное обслуживание. По ее словам, исследования показывают: при доступной цене китайских автомобилей у покупателей нередко возникают сложности с сервисом.

"Россия — географически большая страна, поэтому мы уделяем особое внимание сервисной инфраструктуре и складам запчастей. При необходимости компонент может быть снят с производственной линии и оперативно доставлен клиенту. Локальное производство дает нам серьезную поддержку со стороны завода", - отметила Фадеева.

Компания рассчитывает закрепиться в D-сегменте, поскольку, по ее оценке, импорт с учетом дополнительных пошлин будет постепенно сокращаться. Прямыми конкурентами она назвала локализованные в стране проекты.

Напомним, старт сборки автомобилей Volga намечен на второй квартал 2026 года. В модельную линейку войдут седан класса D, а также кроссоверы сегментов D-SUV и C-SUV.

Ранее сообщалось о ценах на новые автомобили Volga, которые планируют выпускать в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Volga Автомобили Автопром
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
18 января 2026 12:59
Продажи "Лады" резко сократились в Нижегородской области в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных