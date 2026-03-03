Как новая Volga будет конкурировать с "китайцами" Экономика

Фото: сайт Volga

Руководитель марки АО "Производство легковых автомобилей" Татьяна Фадеева в интервью изданию Autonews.ru объяснила, в чем Volga собирается выиграть у китайских брендов, официально представленных на российском рынке.

Главным преимуществом перед китайскими брендами станет развитое послепродажное обслуживание. По ее словам, исследования показывают: при доступной цене китайских автомобилей у покупателей нередко возникают сложности с сервисом.

"Россия — географически большая страна, поэтому мы уделяем особое внимание сервисной инфраструктуре и складам запчастей. При необходимости компонент может быть снят с производственной линии и оперативно доставлен клиенту. Локальное производство дает нам серьезную поддержку со стороны завода", - отметила Фадеева.

Компания рассчитывает закрепиться в D-сегменте, поскольку, по ее оценке, импорт с учетом дополнительных пошлин будет постепенно сокращаться. Прямыми конкурентами она назвала локализованные в стране проекты.

Напомним, старт сборки автомобилей Volga намечен на второй квартал 2026 года. В модельную линейку войдут седан класса D, а также кроссоверы сегментов D-SUV и C-SUV.

