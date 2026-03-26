Выяснилось, почему название автомобильного бренда Volga пишется латиницей Общество

Фото: пресс-служба Volga

Руководитель возрожденного автомобильного бренда Volga Татьяна Фадеева заявила, что компания намерена использовать латинское написание названия в связи с планами выхода на зарубежные рынки.

"Всем известно, что автомобили "Волга" раньше экспортировались на другие рынки, и их хорошо знают за рубежом. Мы будем использовать латиницу, в частности, чтобы реализовывать экспортный потенциал, который заложен в стратегию развития проекта", - отметила Фадеева в интервью "Авто Mail".

В первую очередь компания рассматривает рынки стран СНГ. Продвижение будет поэтапным. Сначала бренд сосредоточится на работе в России, после чего планирует выходить в ближайшие государства, где бренд знают и готовы к сотрудничеству.

Напомним, автомобили Volga будут собирать в Нижнем Новгороде. Старт продаж намечен на лето этого года.

Первой моделью станет кроссовер Volga K50. Как будет выглядеть автомобиль можно посмотреть здесь. По информации источников, цены на новые автомобили Volga могут начинаться от 3 млн рублей.