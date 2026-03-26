Последние новости рубрики Общество
26 марта 2026 11:17
Названы сроки окончания ремонта трамвайных путей в Лапшихе и на Автозаводе
26 марта 2026 11:13
Нижегородский филиал "Т Плюс" готов к прохождению весеннего паводка
26 марта 2026 10:52
Девять международных авиарейсов будут доступны нижегородцам летом-2026
26 марта 2026 10:18
Выяснилось, почему название автомобильного бренда Volga пишется латиницей
26 марта 2026 09:59
Многодетная семья из Нижнего Новгорода сменила аварийное жилье на новое
26 марта 2026 09:40
Перечень инвазивных растений составили в Нижегородской области
26 марта 2026 09:21
Ученые оценили риск появления рака у нижегородцев из-за грязного воздуха
26 марта 2026 09:01
Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G
26 марта 2026 08:35
Фестиваль "Женское сердце России" собрал в Уфе 160 матерей и жен бойцов СВО
25 марта 2026 18:59
Нижегородское метро направит почти 8,9 млн рублей на ремонт "Буревестника"
Общество

26 марта 2026 10:18 Общество
Выяснилось, почему название автомобильного бренда Volga пишется латиницей

Фото: пресс-служба Volga

Руководитель возрожденного автомобильного бренда Volga Татьяна Фадеева заявила, что компания намерена использовать латинское написание названия в связи с планами выхода на зарубежные рынки.

"Всем известно, что автомобили "Волга" раньше экспортировались на другие рынки, и их хорошо знают за рубежом. Мы будем использовать латиницу, в частности, чтобы реализовывать экспортный потенциал, который заложен в стратегию развития проекта", - отметила Фадеева в интервью "Авто Mail".

В первую очередь компания рассматривает рынки стран СНГ. Продвижение будет поэтапным. Сначала бренд сосредоточится на работе в России, после чего планирует выходить в ближайшие государства, где бренд знают и готовы к сотрудничеству.

Напомним, автомобили Volga будут собирать в Нижнем Новгороде. Старт продаж намечен на лето этого года.

Первой моделью станет кроссовер Volga K50. Как будет выглядеть автомобиль можно посмотреть здесь. По информации источников, цены на новые автомобили Volga могут начинаться от 3 млн рублей.

Новости по теме
03 марта 2026 17:21
Как новая Volga будет конкурировать с "китайцами"
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
24 февраля 2026 18:14
Эксклюзив
Нижегородская Volga будет соответствовать требованиям о локализации такси
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
