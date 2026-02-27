Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely Экономика

Фото: пресс-служба Volga

Новый автомобильный бренд Volga, чье производство планируют открыть в Нижнем Новгороде, не поддерживает деловых отношений с китайской компанией Geely. Как пишет издание Autonews.ru, об этом заявила руководитель марки и АО "Производство легковых автомобилей" Татьяна Фадеева.

Топ-менеджер уточнила, что компания не имеет ни прямых, ни косвенных контрактов с Geely. Однако при разработке нового нижегородского бренда изучался опыт десяти крупнейших китайских марок, успешных на мировом рынке, чтобы применить лучшие практики и создать оригинальный продукт.

Кроме того, руководитель отметила, что бренд Volga юридически не связан с Горьковским автозаводом и принадлежит компании "Производство легковых автомобилей". Фадеева также подтвердила, что выпуск автомобилей планируется начать во втором квартале 2026 года.

Запланирован выпуск трех моделей — в сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан.

Осенью 2025 года появились слухи о возобновлении производства автомобилей "Волга" при участии китайского партнера Geely, однако представители обеих сторон тогда отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что Volga будет соответствовать законодательству о локализации такси.