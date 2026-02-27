Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Экономика
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
27 февраля 2026 09:28
Снос самовольной пристройки на Большой Печерской оценили в 9,8 млн рублей
27 февраля 2026 08:25
Нижегородский минфин привлечет еще 1,5 млрд рублей в виде кредитов
26 февраля 2026 18:50
Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах
26 февраля 2026 18:20
Егор Поляков: "Поддержка экспорта сейчас - самый мощный инструмент стимулирования экономики"
26 февраля 2026 17:27
Две высотки и офисный центр построят у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:21
Сосновский и Городецкий округа стали лидерами рейтинга муниципалитетов по качеству проведения ОРВ
26 февраля 2026 16:34
На 12% увеличится выработка на Борском стекольном заводе благодаря "Производительности труда"
26 февраля 2026 16:27
Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в марте в Павлове и Сеченове
26 февраля 2026 15:29
Экспорт Нижегородской области в Африку увеличился на 10%
Экономика

Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely

27 февраля 2026 12:12 Экономика
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely

Фото: пресс-служба Volga

Новый автомобильный бренд Volga, чье производство планируют открыть в Нижнем Новгороде, не поддерживает деловых отношений с китайской компанией Geely. Как пишет издание Autonews.ru, об этом заявила руководитель марки и АО "Производство легковых автомобилей" Татьяна Фадеева.

Топ-менеджер уточнила, что компания не имеет ни прямых, ни косвенных контрактов с Geely. Однако при разработке нового нижегородского бренда изучался опыт десяти крупнейших китайских марок, успешных на мировом рынке, чтобы применить лучшие практики и создать оригинальный продукт.

Кроме того, руководитель отметила, что бренд Volga юридически не связан с Горьковским автозаводом и принадлежит компании "Производство легковых автомобилей". Фадеева также подтвердила, что выпуск автомобилей планируется начать во втором квартале 2026 года. 

Запланирован выпуск трех моделей — в сегментах D-SUVC-SUV и D-седан.

Осенью 2025 года появились слухи о возобновлении производства автомобилей "Волга" при участии китайского партнера Geely, однако представители обеих сторон тогда отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что Volga будет соответствовать законодательству о локализации такси.

