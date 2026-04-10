Снег помог сохранить посевы в Кстовском округе

Обильные снегопады минувшей зимой принесли не только сложности, но и заметную пользу для сельского хозяйства. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отметив, что плотный снежный покров помог сохранить посевы в Кстовском районе. Благодаря этому почва не промерзла, что обеспечило благоприятные условия для озимых культур.
Как сообщил в социальных сетях глава города, сельхозпредприятия завершают подготовку к весенней посевной кампании. Аграрии проверяют семена и активно закупают необходимые удобрения.
Готовность техники к выходу в поля уже достигла почти 90%. Ожидается, что все работы по осмотру и подготовке оборудования будут завершены до конца недели.
По словам Юрия Шалабаева, в этом году общая площадь посевов составит около 19,5 тысячи гектаров. Из них 6,4 тысячи гектаров отведены под озимую пшеницу, которая используется для производства хлеба, макаронных изделий, круп и кормов.
Площадь яровых культур, как ожидается, превысит 13 тысяч гектаров. В частности, более 6,2 тысячи гектаров займут зерновые и зернобобовые культуры, а почти 7 тысяч гектаров — кормовые травы.
Кроме того, фермеры в 2026 году закупили новые сорта семян яровых культур. Власти рассчитывают, что это позволит повысить урожайность.
"Будем надеяться, что погода пойдет навстречу и создаст благоприятные условия для сельхозпроизводителей на всех этапах — от посева до созревания растений", — отметил Юрий Шалабаев.
