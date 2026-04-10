В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2026 16:52
Контроль за ценами в подтопленных районах усилит нижегородское УФАС
10 апреля 2026 16:49
Эксклюзив
Отец Илона Маска назвал чепухой санкции против России
10 апреля 2026 16:35
Снег помог сохранить посевы в Кстовском округе
10 апреля 2026 16:24
Сезон охоты на боровую дичь стартует в Нижегородской области
10 апреля 2026 16:08
Нижегородского тренера вновь оправдали по делу об убийстве росгвардейца
10 апреля 2026 14:42
Эксперты ВТБ спрогнозировали появление персонализированных банков благодаря ИИ
10 апреля 2026 14:41
Директор Навашинского завода стройматериалов скончался на 87-м году жизни
10 апреля 2026 14:29
Два детсада закрыли на карантин по ОРВИ в Нижегородской области
10 апреля 2026 14:15
Более 90% нижегородцев поддерживают запрет вейпов, выяснили соцучастковые
10 апреля 2026 13:56
"Транснефть – Верхняя Волга" провела диагностику более 1000 км трубопроводов в восьми регионах
Общество

Снег помог сохранить посевы в Кстовском округе

10 апреля 2026 16:35 Общество
Снег помог сохранить посевы в Кстовском округе

Фото: соцсети Юрия Шалабаева

Обильные снегопады минувшей зимой принесли не только сложности, но и заметную пользу для сельского хозяйства. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отметив, что плотный снежный покров помог сохранить посевы в Кстовском районе. Благодаря этому почва не промерзла, что обеспечило благоприятные условия для озимых культур.

Как сообщил в социальных сетях глава города, сельхозпредприятия завершают подготовку к весенней посевной кампании. Аграрии проверяют семена и активно закупают необходимые удобрения.

Готовность техники к выходу в поля уже достигла почти 90%. Ожидается, что все работы по осмотру и подготовке оборудования будут завершены до конца недели.

По словам Юрия Шалабаева, в этом году общая площадь посевов составит около 19,5 тысячи гектаров. Из них 6,4 тысячи гектаров отведены под озимую пшеницу, которая используется для производства хлеба, макаронных изделий, круп и кормов.

Площадь яровых культур, как ожидается, превысит 13 тысяч гектаров. В частности, более 6,2 тысячи гектаров займут зерновые и зернобобовые культуры, а почти 7 тысяч гектаров — кормовые травы.

Кроме того, фермеры в 2026 году закупили новые сорта семян яровых культур. Власти рассчитывают, что это позволит повысить урожайность.

"Будем надеяться, что погода пойдет навстречу и создаст благоприятные условия для сельхозпроизводителей на всех этапах — от посева до созревания растений", — отметил Юрий Шалабаев.

Кстовский район Сельское хозяйство
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
