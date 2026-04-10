Общество

Нижегородского тренера вновь оправдали по делу об убийстве росгвардейца

10 апреля 2026 16:08 Общество
Нижегородского тренера вновь оправдали по делу об убийстве росгвардейца

Нижегородский районный суд завершил повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Кукушкина, обвиняемого в убийстве росгвардейца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, трагедия, ставшая основанием для уголовного дела, произошла в мае 2021 года на улице Большой Покровской. По версии следствия, группа нетрезвых военнослужащих начала приставать к двум девушкам и пыталась силой увести их. За них вступились мужья, после чего началась драка. Во время конфликта друга Кукушкина повалили на землю и стали избивать. В ответ Николай достал нож и смертельно ранил одного из нападавших, который оказался сотрудником Росгвардии. 

После случившегося Кукушкин самостоятельно явился в полицию и был арестован. Параллельно расследовалось избиение его друга, по итогам которого росгвардейцы получили условные сроки.

Первая коллегия присяжных ранее уже выносила оправдательный вердикт, однако прокуратура его обжаловала, и дело направили на новое рассмотрение. Вторая и третья коллегии были распущены до вынесения решения.

И вот четвертая коллеги присяжных 26 марта 2026 года вынесла оправдательный вердикт. 10 апреля суд признал Кукушкина невиновным по обвинениям по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и оправдал его.

За ним признано право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что менеджера газовой службы оправдали по делу о взрыве на улице Краснодонцев.

Теги:
Приговор Суд Убийство
