Суд распустил третью коллегию присяжных по делу об убийстве росгвардейца

29 августа 2025 11:45  [107] Происшествия
В Нижнем Новгороде распущена уже третья по счету коллегия присяжных, рассматривавшая уголовное дело тренера по рукопашному бою Николая К. Решение принял суд после ходатайства защиты, которая также пыталась добиться отвода гособвинителей, но эта просьба удовлетворена не была. Об этом сообщается в сюжете "Кстати…" (18+)

Судебное разбирательство по делу нижегородского тренера Николая К. длится уже четыре года. Мужчину обвиняют в убийстве сотрудника Росгвардии. Несмотря на то, что первая коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, прокуратура обжаловала это решение, и дело было возвращено на пересмотр. Вторая коллегия была распущена до того, как успела вынести приговор.

События, приведшие к трагедии, произошли в мае 2021 года на улице Большая Покровская. По версии следствия, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения начала настойчиво приставать к двум девушкам, пытаясь увезти их с собой против воли. За женщин заступились их мужья, в результате чего вспыхнул конфликт.

Во время драки друга Николая К. повалили на землю и стали избивать. Николай, по его словам, попытался защитить товарища и применил нож. Один из нападавших получил смертельное ранение. Позже выяснилось, что он был бойцом Росгвардии.

После случившегося Николай К. сам явился в полицию и написал явку с повинной. Его арестовали. Параллельно велось расследование по факту избиения его друга. Впоследствии несколько росгвардейцев были признаны виновными и получили условные сроки.

Третья коллегия была распущена так как, по словам адвоката и Николая К, один из присяжных признался, что состоит в родстве с бывшей начальницей отдела гособвинителей прокуратуры. Более того, в СМИ появилось видео, на котором человек, похожий на этого присяжного, рассказывает, что его специально внедрили в состав присяжных, чтобы повлиять на исход дела. Адвокат отметила также, что мужчина ранее дважды не явился на заседания без объяснений, а суд не использовал запасных присяжных, что вызвало вопросы у защиты.

В постановлении суда указывается, что присяжные могли подвергаться давлению и вели внепроцессуальные обсуждения дела, что нарушает принципы объективности. В результате суд удовлетворил ходатайство защиты и распустил третий состав. Новую коллегию присяжных планируют сформировать в октябре.

Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд смягчил приговор 70-летнему охраннику Павлу Червякову за побои, повлекшие смерть пьяного дебошира, ворвавшегося на турбазу в поселке Большое Козино.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных